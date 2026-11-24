يعمل معسكر آيزنكوت على إعداد سيناريو «الملاذ الأخير» لتشكيل حكومة أقلية، في حال لم تثمر الاتصالات الجارية على مختلف المسارات، وفق ما أفاد مراسلنا السياسي نداف إليميلخ مساء اليوم الثلاثاء.

وفقًا لهذا السيناريو، ستتغيب الأحزاب العربية وحزب يهدوت هتوراة بشكل منسق عن جلسة الهيئة العامة للكنيست (وتجري مع الحزب اتصالات متقدمة، بهدف مواصلة التعاون بعد أداء اليمين أيضًا). وبذلك، ستضم كتلة آيزنكوت 49 مقعدًا صهيونيًا (بما في ذلك يوآف سيغالوفيتش)، مقابل 46 مقعدًا لكتلة نتنياهو.

الهدف الرئيسي من وراء هذه الخطوة هو تخفيف حدة الاعتراضات داخل المعسكر، وإتاحة تشكيل حكومة دون الاعتماد على دعم أعضاء الكنيست من الأحزاب العربية.

إلى جانب التقارب بين آيزنكوت ويهدوت هتوراه، نقل مسؤولون بارزون في شاس خلال الأيام الأخيرة رسالة إلى محيط نتنياهو: سنصوّت ضد حكومة آيزنكوت حتى لو أيدها يهدوت هتوراه. وثمة تحدٍّ آخر أمام حكومة كهذه: يهدد حزب «إسرائيل بيتنا» بالتصويت ضد حكومة تضم الحريديم وتحظى بدعم القائمة العربية الموحدة، لكن رغم ذلك سيكون لآيزنكوت في هذه الحالة أغلبية في الهيئة العامة للكنيست.