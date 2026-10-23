أربعة أيام تبقّت حتى فتح صناديق الاقتراع، وقناة i24NEWS بالتعاون مع معهد الاستطلاعات "دايريكت بولس" برئاسة تسوريئيل شارون تعرض آخر استطلاع للمقاعد قبل الانتخابات، مع عينة كبيرة بشكل خاص، ونتائج دراماتيكية، إذ يجمع الائتلاف 59 مقعدًا، وعوفر وينتر وحزب "عمخا يسرائيل" يتجاوزان نسبة الحسم، إلى جانب تعزيز إضافي للقائمة المشتركة.

الليكود يحافظ على المركز الأول

لو أُجريت انتخابات الكنيست الـ26 اليوم، لكانت حزب الليكود الحزب الأكبر، مع 26 مقاعد، وهي نفس النتيجة التي أظهرها استطلاع i24NEWS الأخير بتاريخ 20.10. في المرتبة الثانية تأتي حزب "ييشير!" برئاسة جادي أيزنكوت، مع 21 مقعدًا – بزيادة مقعد واحد. حزب "بيحد" برئاسة بينيت يبقى مستقرًا مع 12 مقعدًا.

القائمة المشتركة تواصل اتجاهها التصاعدي مع 9 مقاعد، وهي زيادة بمقعد واحد مقارنة بالاستطلاع السابق. حزب "عوتسما يهوديت" بزعامة بن غفير يسجل انخفاضًا بمقعد واحد ويحصل على 8 مقاعد. حزب شاس يبقى مستقرًا مع 8 مقاعد، وكذلك حزب الديمقراطيين الذي يحصل على 8 مقاعد ويسجل انخفاضًا بمقعد واحد.

تشهد "يهدوت هتوراة" انخفاضًا بمقعد واحد، وتحصل على 7 مقاعد. "الصهيونية الدينية" و"زهووت" تحصلان على 6 مقاعد، انخفاض بمقعد واحد. كذلك "يسرائيل بيتنو" يسجل انخفاضًا بمقعد واحد ويحصل على 6 مقاعد. "راعم" تخسر مقعدًا واحدًا لصالح "المشتركة" وتستقر عند 5 مقاعد بالمجمل. القائمة تُختتم بعوفر وينتر وحزب "عمך إسرائيل" مع 4 مقاعد، بعد أن لم تتجاوز حزبه نسبة الحسم في الاستطلاعين السابقين.

الأحزاب التي لا تتجاوز نسبة الحسم هي "الاحتياطيون" و"الحزب الاقتصادي" اللذان يحصلان على 2.2%. أما الأحزاب التي تحصل على أقل من واحد في المئة فهي "اللون الأسود"، "الجمهور الحريدي"، "أخي" و"نوعام لإسرائيل".

الائتلاف يزداد قوة في صورة الكُتل.

يأتي الاستطلاع أيضًا مع تغييرات في صورة الكتل، حيث يحصل معسكر نتنياهو على 59 مقعدًا، زيادة بمقعد واحد مقارنة بالاستطلاع السابق، ويحصل معسكر آيزنكوت على 47 مقعدًا – انخفاض بمقعد واحد. أما كتلة الأحزاب العربية فتظل بنفس العدد، 14 مقعدًا.

تم جمع العينة وإعدادها من قبل شركة دايركت بولس بإدارة تسورييل شارون لصالح قناة i24NEWS، بتاريخ 22 أكتوبر 2026، من خلال نظام رقمي مدمج مع لوحة عينة، بين 5,124 مستجيب بالغ (18+) يُمثلون عينة تمثيلية للسكان العامين في إسرائيل. هامش الخطأ الإحصائي هو ±1.4% بنسبة ثقة 95%.