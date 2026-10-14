خطة نتنياهو التي قد تُضعف بن غفير وتُعيد رسم خريطة اليمين الإسرائيلي

قبل لحظة من الانتخابات: نتنياهو اتخذ قرارًا قد يضر بأحزاب أخرى في معسكر اليمين وهدفه زيادة قوة حزب الليكود على حساب الشركاء في معسكر اليمين، هكذا نشر هذا المساء (الأربعاء) عمئيل يرحي مراسل الكنيست. القرار هو بدء "حملة الحزب الكبير" في بداية الأسبوع القادم ودعوة مؤيدي اليمين للتصويت لليكود كي يكون الحزب الأكبر. نتنياهو يتجه إلى هذه الخطوة مع علمه أن هذه الخطوة ستضر أيضاً ببن غفير وأيضاً بعوفر فينتر، الذين في الليكود يطمحون بأن يصل إلى خط النهاية بمقعد واحد تقريباً.

وفي هذا السياق، نشر نداف أليملخ هذا المساء أن نتنياهو أمر بوقف مصاريف حملة الليكود والاحتفاظ بالميزانية المتبقية ليوم الانتخابات. في الواقع، يقوم نتنياهو بذلك بزيادة ميزانية يوم الانتخابات، والهدف هو جلب مزيد ومزيد من النشطاء في يوم الانتخابات إلى المدن "الليكودية" التي انخفضت فيها نسبة التصويت لليكود في الانتخابات السابقة عن 70% مثل أشكلون، أشدود، أور يهودا ومدن أخرى وتعزيز النشاط هناك.

الخطوة التي اتخذها الليكود في معاقل الدعم هي في الواقع بديل لـ"إلكترور" الذي تم استبعاده بعد قرار المحكمة العليا الذي يمنع الإبلاغ في الوقت الحقيقي عن الناخبين. الخطة الجديدة هي في الأساس "إلكترور بشري" - ناشطون سيصلون إلى أبواب البيوت ويرافقون الناخبين إلى صناديق الاقتراع، مع تحديد من حضر للتصويت ومن لم يحضر.