ترامب يتراجع عن موقفه.. هل يعلن دعم مرشح في الانتخابات الإسرائيلية؟

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية إعلان دعمه لأحد المرشحين في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، المقررة في 27 أكتوبر/تشرين الأول، رغم إعلانه سابقًا أنه لن يتدخل لدعم أي مرشح في السباق الانتخابي.

وقال ترامب، في تصريحات تناول فيها الانتخابات في إسرائيل، إنه لم يكن يفكر في اتخاذ مثل هذه الخطوة، لكنه لم يستبعد تغيير موقفه، مضيفًا: «لم نفكر في الأمر حتى، لكن ربما أفعل ذلك قريبًا».

ولم يحدد الرئيس الأمريكي المرشح الذي قد يعلن دعمه له، كما لم يوضح الأسباب التي قد تدفعه إلى تغيير موقفه السابق.

وتفتح تصريحات ترامب الباب أمام تساؤلات بشأن احتمال تدخله العلني في الانتخابات الإسرائيلية، في ظل العلاقات الوثيقة بين واشنطن وإسرائيل، وما قد يحمله أي إعلان من هذا النوع من دلالات سياسية.

ومع ذلك، لم يصدر عن ترامب حتى الآن إعلان رسمي بشأن تأييد مرشح بعينه، وتبقى إمكانية اتخاذ هذه الخطوة مرتبطة بقراره خلال الفترة المقبلة.