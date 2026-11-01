«خط أحمر».. المرشح لرئاسة الكنيست الذي ترفضه القائمة المشتركة
نشر أول: تعارض القائمة المشتركة تعيين عضو الكنيست عن حزب «إسرائيل بيتنا»، عوديد فورير، رئيسًا للكنيست. وقالت مصادر في القائمة المشتركة لـ i24NEWS إن «فورير راية حمراء».
تعارض القائمة المشتركة تعيين عضو الكنيست عن حزب يسرائيل بيتنو، عوديد فورير، رئيسًا للكنيست، وفق ما أفاد المراسل السياسي في القناة العبرية عميئيل يارحي اليوم (الأحد). وقالت مصادر في القائمة المشتركة لـi24NEWS إن "فورير يمثل خطًا أحمر".
أُفيد مساء أمس في «أخبار 13» بأن حزب «يسرائيل بيتنا» يرى أن انتخاب فورير رئيسًا للكنيست سيساعد ليبرمان على التوصية بإيزنكوت.
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اتفق معسكر آيزنكوت على التركيز في المرحلة الأولى على استبدال رئيس الكنيست، النائب أمير أوحانا، فيما يرغب جميع رؤساء الأحزاب في أن يتولى المنصب مرشح من طرفهم، وفق ما أفاد المراسل السياسي نداف إليملخ مساء أمس. ويرغب رؤساء الأحزاب في تولي هذا المنصب تحسبًا لإمكانية تشكيل آيزنكوت حكومة مع نتنياهو.