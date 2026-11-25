قدّم حزب الليكود اليوم (الأربعاء) طعناً انتخابياً إدارياً إلى المحكمة المركزية في القدس، طالب فيه بإلغاء نتائج التصويت في 120 صندوق اقتراع وُضعت في عشرات البلدات العربية، وإعادة التصويت فيها. وبحسب الحزب، شهدت هذه البلدات خلال يوم الانتخابات مخالفات قانونية وتجاوزات خطيرة تمسّ صميم نزاهة العملية الديمقراطية.

يتمحور الاستئناف، الذي قُدّم بواسطة محامي حركة الليكود إيلان بومباخ، حول ادعاء بتشغيل منظومة ممنهجة وغير قانونية لجمع البيانات من داخل 95 مركز اقتراع في الوقت الفعلي. ووفقًا لليكود، جمع ممثلو قوائم عربية معلومات عن الناخبين الذين حضروا ونقلوها إلى المقرات الانتخابية بهدف حشد الناخبين بصورة مستهدفة، في مخالفة صريحة لأحكام المحكمة العليا بشأن استخدام تطبيق «إلكتور». وشدد الليكود على أنه امتنع عن استخدام التطبيق امتثالًا للقانون، في حين أخلّت الأحزاب المنافسة بتكافؤ الفرص وحصلت على أفضلية غير عادلة.

كذلك، يعرض الطعن إفادات خطية من 53 مركز اقتراع تُظهر انتهاكًا جسيمًا لسرية التصويت وحرية الناخب. ومن بين ما وُثّق قيام منظّمين بتوزيع أوراق اقتراع محددة خارج مركز الاقتراع، ودخول أشخاص غير مخوّلين إلى ما وراء الستار أثناء تصويت الناخبين، وتصوير أوراق الاقتراع بالهواتف المحمولة داخل مقصورة التصويت المغلقة.

تتعلق الادعاءات بـ41 بلدة عربية كُشفت فيها المخالفات، من بينها: الناصرة، وأم الفحم، ورهط، وطمرة، والطيبة، وسخنين، وشفاعمرو. ويطالب حزب الليكود بإلغاء النتائج في صناديق الاقتراع هذه، مشيرًا إلى أن تحقيقات الشرطة وجهاز الشاباك بشأن شبهات تأثير غير مشروع وتمويل أجنبي لا تزال جارية.

وجاء في ردّ حزب «يشار!» برئاسة غادي آيزنكوت: «من يريد وحدة حقيقية لا يشنّ حملة متواصلة لنزع الشرعية عن نتائج الانتخابات الديمقراطية، ولا يصرّ على إنكار إرادة الشعب».