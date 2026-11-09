في حزب يهدوت هتوراه، بدأت تتبلور ملامح تفضيل في السباق السياسي وراء تشكيل الحكومة المقبلة. فقد قالت مصادر في الحزب الأحد إنه إذا كان الاختيار بين أفيغدور ليبرمان وغادي آيزنكوت لتولي منصب رئيس الحكومة، فإنهم سيفضلون رئيس حزب إسرائيل بيتنا. وقالت المصادر: "لقد عملنا معه، ونعرف كيف نعمل معه، وهو رجل يفي بكلمته، لذا نفضّله رئيسًا للحكومة".

تأتي هذه التصريحات في وقت يتواصل فيه جسّ النبض بين الحريديم والطرفين. وحتى الآن، لم يتحدث ليبرمان ولا آيزنكوت مباشرةً مع ممثلي الحريديم، لكن وسطاء يعملون خلف الكواليس في محاولة لدفع الاتصالات قدمًا.

يشارك الى جانب ليبرمان رئيس بلدية القدس موشيه ليون، الذي يحافظ على اتصال مستمر مع جهات حريدية، وآفي أبوحصيرا، وهو مستشار حريدي عمل سابقًا مع ليبرمان، ورجل الأعمال جاكي بن زاكين من أشدود. في المقابل، يشارك من جانب آيزنكوت دافيد شابيرا، الذي يدير الاتصالات السياسية نيابةً عنه. وينتظر حزب يهدوت هتوراه إجراء محادثات مباشرة مع المرشحين، يُتوقع أن تُعقد بعدما حصل آيزنكوت اليوم على التفويض.

بالتوازي مع الاتصالات السياسية، تتواصل الاضطرابات في حركة شاس عقب نتائج الانتخابات، ويبدو أن استقالات إضافية متوقعة إلى جانب استقالة أرييه درعي من الكنيست السادسة والعشرين. ومن المتوقع أيضًا أن يتنازل درور عاموس، الذي كان من المفترض أن يدخل الكنيست عن المقعد السادس في القائمة، عن مقعده لتولي منصب المدير العام لحركة شاس.

ومن المتوقع أن يستقيل لاحقًا عضو الكنيست يوآف بن تسور أيضًا، بعدما شغل مقعده في الكنيست لنحو نصف عام فقط. أما عضو الكنيست المعيّن حاييم بيتون، الذي ينتظر حسم القضية التي أثيرت فيها شبهات ضده، فلم يتخذ قراره بعد. وينتظر بيتون لمعرفة ما إذا كانت ستُقدَّم لائحة اتهام ضده، وفي هذه الحالة قد يستقيل هو أيضًا.