أثارت هتافات أطلقها متظاهرون أمام منزل رئيس حزب "يشار!" غادي آيزنكوت، واتهموه خلالها بقتل نجله الذي سقط خلال الحرب في قطاع غزة، ردود فعل غاضبة في الساحة السياسية الإسرائيلية، وسط اتهامات لحكومة بنيامين نتنياهو بتأجيج التحريض والانقسام.

وقال حزب "يشار!" في بيان إن "الهجوم البائس" أمام منزل آيزنكوت هو نتيجة مباشرة لما وصفه بـ"قيادة سياسية فاسدة ومنفلتة"، اتهمها بالتخلي عن الخطوط الحمراء من أجل البقاء في السلطة.

وأضاف الحزب أن ما جرى يعكس "فقدانًا للبوصلة"، معتبرًا أن هذه الأجواء تنبع من مكتب نتنياهو، وتشكل دليلًا إضافيًا على ضرورة استبدال حكومته في أقرب وقت ممكن، "من أجل دولة إسرائيل والمجتمع الإسرائيلي".

وتابع البيان أن الحزب لم يعد يتوقع حتى صدور إدانة لما حدث، مضيفًا: "العار كله يقع عليكم".

من جانبه، انتقد رئيس حزب "الديمقراطيين" يائير غولان الهتافات التي استهدفت آيزنكوت، وقال في منشور عبر منصة "إكس" إن أشخاصًا وصفهم بأنهم جزء من "آلة السم" التابعة لنتنياهو وصلوا إلى منزل رئيس حزب "يشار!" وهتفوا بأنه قتل نجله.

واتهم غولان نتنياهو ومقربيه بنشر خطاب تحريضي لا يتوقف عند حدود، معتبرًا أن ما حدث يجسد، بحسب وصفه، "إرث نتنياهو" والسياسة التي ستبقى مرتبطة به.