أعلن حزب «الديمقراطيون» مساء اليوم (الثلاثاء) وقف المحادثات مع حزب «يشَار!». وبحسب بيان الحزب، يأتي القرار «على خلفية التقدم في الاتصالات لتشكيل حكومة وحدة مع نتنياهو، والتفاهمات مع الليكود بشأن تشكيل لجنة توافقات حول الانقلاب القضائي، وبالتزامن مع الجمود في المفاوضات لتشكيل حكومة تغيير».

في وقت سابق من مساء اليوم، أفاد عميئيل يَرحي - مراسل القناة العبرية في الكنيست بأنه بعد أن وعد خلال حملته الانتخابية بتوزيع أوامر تجنيد على جميع الحريديم، قال رئيس حزب «الديمقراطيون» يائير غولان اليوم لرئيس مديرية القوى البشرية في الجيش، خلال جلسة سرية: «لا يمكن تجنيد جميع الحريديم دفعة واحدة، فالأمر عملية تدريجية».

وفقًا لمصادر كانت حاضرة في المكان، حذّر غولان أيضًا رئيس شعبة القوى البشرية من أن يغيّر الحريديم وجه الجيش. وجاءت تصريحاته بعدما أوضح رئيس الشعبة أن الجيش الإسرائيلي يحتاج إلى 12 ألف جندي. من جهته، ينفي غولان هذه التصريحات.