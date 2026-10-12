رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدفع باتجاه السماح لإسرائيل بضرب أهداف للحوثيين في اليمن، وفقًا لمصدر دبلوماسي نقلت عنه صحيفة هآرتس يوم الاثنين.

وفقًا للتقرير، يضغط نتنياهو عبر وسطاء أمريكيين للحصول على إذن من المملكة العربية السعودية للسماح لإسرائيل بالتدخل في الصراع المستمر منذ عقد من الزمن.

الهدف هو أن "توحد إسرائيل قواها" مع المملكة العربية السعودية وتطور العلاقة بينهما لتمهيد الطريق لاتفاق تطبيع مستقبلي.

ومع ذلك، كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مترددًا في السماح بتدخل إسرائيلي في الحرب، ويُقال إنه يعتقد أن ذلك لن يلقى استحسانًا لدى الرأي العام السعودي.

يعمل محمد بن سلمان كرئيس وزراء للمملكة بالإضافة إلى كونه ولي العهد، مما يعني أنه من غير المرجح أن تحصل إسرائيل على إذن لدخول الحرب دون موافقته.

كرر نتنياهو مرارًا هدفه بتطبيع العلاقات مع المملكة العربية السعودية، ويُعتقد أن هجمات السابع من أكتوبر كانت محاولة من حماس لإحباط أي اتفاق تطبيع.

صرحت المملكة العربية السعودية مرارًا بأنها ستقوم بتطبيع العلاقات مع إسرائيل فقط بعد قيام دولة فلسطينية، وهو أمر تعهد نتنياهو بمنعه في تصريحات حملته الانتخابية الأخيرة.