من يوم إلى آخر تتكشف معلومات إضافية عن نجاح كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، حول قدرته على تجنيد آلاف المقاتلين في خضم الحرب التي عاشتها غزة على مدار سنوات، والتي أدت لمقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين بينهم أعداد كبيرة من عناصر الحركة.

تظهر مقاطع فيديو جديدة نشرتها كتائب القسام عبر حساب "أقمار الطوفان" التابع لها والذي يكشف عن فيديوهات لعناصرها الذين قتلوا خلال الحرب، أن بعضهم هم من صغار السن ما بين 18 و20 عاما، والذي يظهرون وهم يقاتلون خلال الحرب في عام 2024.

وكان أبو عبيدة الناطق باسم القسام والذي اغتيل لاحقا، كشف في يوليو 2024، أن الكتائب جندت الآلاف خلال الحرب، وهم ما أطلق عليهم لاحقا المجندون الجدد، أو مجندون 2024.

ويظهر في المقاطع الجديدة العناصر وهم يتدربون داخل شقق سكنية بعضها متضرر، من قبل بعض المدربين التابعين للقسام، ويتلقون تدريبهم بشكل سريع على الأسلحة الخفيفة والصواريخ المضادة للدروع.

مصدر من غزة قال لـ i24NEWS إن هؤلاء غالبيتهم بالأساس عناصر كانوا في الجيش الشعبي للقسام، وعندما تم الاحتياج لهم بعد مقتل المئات من العناصر الأساسية تم استدعاؤهم لتدريبات سريعة على السلاح بعدما كان سابقا يتم تدريبهم على القتال البدني.

المصدر بين أن الآلاف من هؤلاء لا زالوا أحياء، ونجحت حماس في استخدامهم بالمعارك بشكل كبير ونفذوا سلسلة من الهجمات منها زرع العبوات وإطلاق الصواريخ المضادة.

وبعد عودة سكان شمال قطاع غزة من نزوحهم جنوبا، وجد السكان كتيبات صغيرة تهدف لتعليم المقاتلين على الأسلحة وخاصة المضادة للدروع. فيما تبين أن هؤلاء كانوا يتلقون بعضهم تدريبات فورية من قبل مقاتلين مختصين يجلبون المقاتلون الجدد معهم للمعارك.

وعانت حماس بشدة في المعارك من خسران عدد كبير من مقاتليها في شمال القطاع وخان يونس، وبدرجة أقل رفح، وبشكل أقل بأكثر المنطقة الوسطى للقطاع.

وأحصت مجموعة "أقمار الطوفان" فيديوهات لأكثر من 1466 مقاتلا بينهم قيادات بارزة منهم قادة ألوية وكتائب ووحدات مختلفة في القسام. ولا زالت تنشر يوميا ما لا يقل عن 5 مقاطع فيديو لعناصرها الذين قتلوا في اشتباكات مختلفة.

وتقول إسرائيل إن هناك أكثر من 30 ألف مقاتل لا زالوا لدى حماس، وأنها لا زالت تستمر في إنتاج الأسلحة والصواريخ وغيرها، وأنها تحتفظ بأجزاء من بنيتها التحتية.