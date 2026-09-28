الجيش الإسرائيلي يستعد لسيناريو خطير.. حماس قد تستهدف جنودًا على "الخط الأصفر"

في ظل استمرار نشاط الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة - نشر يوسي يهوشواع هذا المساء (الاثنين) أن هناك استعدادات في إسرائيل لسيناريو تحاول فيه حماس تنفيذ عملية خطف. وقال يهوشواع: "التعليمات للقوات هي الاستعداد بشكل كامل لاحتمال أن تقوم حماس بتنفيذ عملية خطف من أحد مواقع الجيش الإسرائيلي الواقعة على الخط الأصفر".

شرح يهوشاع: "حماس تريد تحقيق إنجاز في المستقبل القريب، إنجاز يدفع الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك إلى وقف العمليات الوقائية التي تُنفذ بشكل يومي، من منطلق فهمها أنه إذا قامت بذلك الآن حتى الانتخابات في الولايات المتحدة وأيضًا هنا، فإن إسرائيل ستكون محدودة في تصرفها."

في الختام قال: "لقد سمعنا ما قاله وزير الأمن قبل أسبوعين. تساءل البعض لماذا قال هذه الأمور. لم يقلها عبثًا، ويبدو لي أن هذه الأمور تزداد قوة في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة. ولذلك، حالة التأهب في قيادة الجنوب مرتفعة جدًا".