بن غفير يتهم المستشارة القضائية بابتزاز مفوض الشرطة بسبب مخالفات بناء

زعم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في مقابلة مع إذاعة 103FM، أن المفتش العام للشرطة داني ليفي "يتعرض للابتزاز والتهديد" من قبل المستشارة القضائية للحكومة، غالي بيهاراف-ميارا. وقال: "لقد أوقف تنفيذ سياستي بعد عام ونصف العام. ابحثوا في غوغل. ليس من الصعب إلى هذا الحد فهم سبب تغيّر المفتش العام للشرطة بمقدار 180 درجة".

قال الوزير: "كان مفوّضًا عامًا للشرطة ينفّذ سياسة الحكومة، وكنت راضيًا عنه. هي تضغط عليه وتصرخ في وجهه خلال الاجتماعات. يتلقى منها الصراخ، ولديه بعض نقاط الضعف التي تستغلها للضغط عليه"

بحسب بن غفير، فإن المتحدث باسم الشرطة، العقيد أريه دورون، مرتبط بالقضية: "تحققوا من دوره في القصة. ابحثوا في غوغل عن “مخالفات البناء لمفوض الشرطة العام”، وسترون من كانوا مفتشي البناء في منزله. المستشارة القانونية ترهب الناس". ويتعلق الأمر بالفترة التي كان فيها دورون مفتشًا للبناء.

"لو أن المفتش العام للشرطة أطلعني على هذه الأمور، لقلت له:"ويلك إن ارتكبت مخالفات بناء، وويلك إن استعنت بمراقبي بناء لا يُسمح لك بالاستعانة بهم. أنا لا أسمح لصاحب البقالة بمنحي خصمًا قدره شيكل واحد. يجلبون لي هدايا، فأقول إنني لا أستطيع قبولها. إذا كنت شخصية عامة، فاحرص على نفسك، لأن العيون كلها تراقبك"."

يُذكر أنه أُفيد بوقوع مشاحنات استمرت أسابيع طويلة بين الوزير والمفتش العام للشرطة، وصلت إلى حد القطيعة. وكشفت رئيسة قسم الشؤون الجنائية في القناة العبرية، لي عياش، أن الاتصالات بين وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، والمفتش العام للشرطة، داني ليفي، لم تُستأنف إلا في نهاية سبتمبر، وأسفرت حينها عن تفاهمات جزئية بشأن الميزانيات والتعيينات. ومنذ ذلك الحين، شنّ بن غفير هجمات على المفتش العام، واتهمه، من بين أمور أخرى، بأنه "يتملق اليسار على حساب المتظاهرين الحريديم".