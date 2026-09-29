تقرير: صدام حفتر التقى نتنياهو أثناء زيارته للإمارات العربية المتحدة

التقى نائب قائد الجيش الليبي برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال زيارته للإمارات العربية المتحدة، وذلك وفقاً لتقرير نُشر اليوم (الثلاثاء) في صحيفة "إل فوغليو" الإيطالية. ووفقاً للتقرير، الحديث يدور عن صدام حفتر، نجل خليفة حفتر، قائد "الجيش الوطني الليبي" والحاكم الفعلي لشرق وجنوب ليبيا.

المصدر لهذا التقرير هو محمد بويصير، المستشار السياسي السابق لخليفة حفتر، الذي ادعى أن صدام التقى بنتنياهو لضمان دعم سياسي لترشحه لرئاسة ليبيا.

إلى التقرير ينضم معطى إضافي: حسب بيانات FlightRadar، هبطت طائرة حكومية من ليبيا في أبوظبي بعد وقت قصير من هبوط طائرة نتنياهو، أثناء زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وفقًا لـ"إيل فوجليو"، هذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها صدام حفتر اتصالات سرية مع جهات إسرائيلية. في عام 2021، تتبعت صحيفة "هآرتس" أحد طائراته في مطار بن غوريون، حيث، وفقًا لتقارير في تلك الفترة، كان من المفترض أن يلتقي بعناصر من الموساد. في أكتوبر من نفس العام، أفادت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن اتفاق بين عائلة حفتر وشركة ضغط واتصالات إسرائيلية، بوساطة دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووفقًا للتقرير الإيطالي، فإن صدام حفتر يحاول في الفترة الأخيرة تعزيز مكانته أمام جهات أمريكية ودولية. ووفقًا للصحيفة، فإنه يستعين بشركة الاستشارات الأمريكية "Ballard Partners"، ويدفع قنوات للتواصل مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية.

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وفقًا لمصادر اقتبستها صحيفة "إيل فوجليو"، من المتوقع أن يلتقي حفتر بنائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس في واشنطن، وذلك بعد أن التقى في شهر يونيو بالولايات المتحدة بوزير الخارجية ماركو روبيو.

تشير الصحيفة إلى أن هدف حفتر هو ترسيخ نفسه كقائد صاحب علاقات دولية والحصول على دعم سياسي تمهيداً لطموحه في قيادة ليبيا الموحدة.