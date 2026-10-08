تسوية إسرائيلية مع بريطانيا.. خفض مكانة القنصلية في القدس بدلًا من إغلاقها

تم التوصل اليوم (الخميس) إلى تسوية بين إسرائيل وبريطانيا: مبنى القنصلية البريطانية في القدس الشرقية لن يُغلق، بل سيغير وضعه وسيُسمى من الآن فصاعداً "البعثة البريطانية، القدس". جاء ذلك في أعقاب المحادثات بين البلدين، بعد قرار إسرائيل إنهاء عمل القنصلية بصيغتها الحالية.

أفاد وزير الخارجية جدعون ساعر أنه في إطار التفاهمات ستنهي القنصلية نشاطها اليوم، وستزال اللافتة، وسيغادر القنصل العام وعشرون دبلوماسيًا. في المقابل، وافقت إسرائيل لبريطانيا على تشغيل فريق عمل مكوّن من سبعة دبلوماسيين في المبنى الذي تملكه بريطانيا.

بحسب أقوال ساعر، فإن نشاط الفريق سيكون محدودًا جدًا. وأوضح أن التفاهمات تم التوصل إليها في إطار حوار يهدف إلى منع تصعيد إضافي في العلاقات بين الدول، وأنها تخدم مصالح إسرائيل.

مصدر بريطاني أفاد لقناة i24NEWS أن التفاهمات تتيح لبريطانيا الحفاظ على وجودها في القدس الشرقية. وبحسب قوله، فإن تغيير الاسم إلى "البعثة البريطانية، القدس" لا يعني إنهاء النشاط في المكان، وأن الطاقم الرئيسي سيبقى في المبنى.

رسالة أخرى تفيد بأن أعضاء الطاقم الذين اضطروا لمغادرة المبنى سيفعلون ذلك بشكل مؤقت، وسيواصلون عملهم من أماكن أخرى. ووفقًا له، ستتواصل المحادثات مع إسرائيل بهدف تمكين عودتهم إلى المبنى.

يُشاهد دبلوماسيون بريطانيون وهم يغادرون القنصلية في القدس

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لندن: لا تغيير في السياسة تجاه إسرائيل

وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أوضح أن القنصلية "لن تُغلق" بالنسبة لبريطانيا، بل ستُدعى من الآن فصاعدًا "البعثة البريطانية، القدس". وبحسب قوله، ستبقى البعثة مستقلة وفاعلة وستواصل تقديم الخدمات الحيوية والعمل مع الفلسطينيين.

أضاف ميليباند أن بريطانيا لا تقبل الموقف الذي يقول إن لإسرائيل حقًا قانونيًا في إغلاق القنصلية، والتي تعمل حسب قوله منذ ما يقارب 200 عام. بريطانيا تواصل موقفها بأن القدس الشرقية هي أرض محتلة.

بالتوازي، شدد المصدر البريطاني أمام i24NEWS أن التفاهمات مع إسرائيل لا تشمل تراجع بريطانيا عن أي من الخطوات التي أعلنت عنها في الشهر الماضي. وبحسب قوله، لا يوجد تغيير في سياسة حكومة العمال تجاه إسرائيل، وبريطانيا تواصل دعم الخطوات التي أعلنت عنها.

ساعر: "لا يمكن التحرك ضد إسرائيل دون رد"

قال ساعر إن الخطوات الأربع التي أعلنت عنها إسرائيل في 8 سبتمبر تم تنفيذها: وقف نشاط ممثلين بريطانيين في مركز المساعدة الدولية في غزة بكريات جات، وقف تدريب قوات السلطة الفلسطينية في الضفة، منع دخول 12 شخصية بريطانية إلى إسرائيل بسبب نشاطات مناهضة لإسرائيل أو لاسامية، وكذلك إنهاء نشاط القنصلية بصيغتها الحالية.

بحسب قوله، فإن الخطوات البريطانية ضد إسرائيل، بما في ذلك العقوبات على المستوطنات وتوسيع تعليق تراخيص التصدير، أدت إلى أزمة في العلاقات.

شدد سار على أن إسرائيل ترغب في علاقات جيدة مع بريطانيا، لكنه قال إن الدول التي تعمل ضدها يجب أن تعلم أن لذلك ستكون تداعيات. وأضاف أن التفاهمات التي تم التوصل إليها لا تضمن عدم حدوث أزمات إضافية بين الدولتين في المستقبل.