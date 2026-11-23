تعتزم وزارة الأمن القومي دعم تكاليف المسدسات والتدريب للمواطنين الإسرائيليين المتقدمين بطلبات للحصول على تراخيص أسلحة، وفق ما كشفه لأول مرة مساء اليوم (الأحد) مراسل شؤون الشرطة في قناتنا العبرية موشيه شتاينمتس في النشرة الإخبارية الرئيسية.

وفقًا لما نُشر، تجري هذه الأيام في قسم ترخيص الأسلحة النارية بالوزارة أعمال تحضيرية يتمثل هدفها الأساسي في دعم التكاليف التي يتحملها المواطنون الراغبون في حيازة أسلحة شخصية، وذلك بعد الزيادة المستمرة في عدد المواطنين الذين يستخرجون تراخيص أسلحة خلال السنوات الأخيرة.

وفقًا لمصدر اطّلع على تفاصيل العمل التحضيري، تدرس الوزارة إمكانية دعم شراء الأسلحة نفسها، أي المسدسات، وكذلك تكاليف التدريب على الرماية التي يتعين على المواطنين المرخّص لهم بحمل السلاح تحمّلها عند إصدار الترخيص وسنويًا. إضافة إلى ذلك، يُدرس دعم رسوم الترخيص. وقد أُحيلت أعمال التحضير مؤخرًا أيضًا إلى جهات في الشرطة الإسرائيلية، التي تؤدي دورًا في هذه العملية، للنظر فيها.

في هذه المرحلة، لم يتضح بعد ما إذا كان الدعم سيُمنح على أساس اقتصادي أم على أساس جغرافي للمواطنين المقيمين في مناطق معينة، كما لم يتضح بعد من سيكون الوزير الذي سيوقّع على نتائج العمل التحضيري. ومع ذلك، إذا نُفّذت الخطة، فمن المتوقع أن تزيد عدد الإسرائيليين الحاملين للسلاح في إسرائيل أكثر فأكثر.