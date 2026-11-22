أفادت تقارير فلسطينية بوقوع اعتداءات نفذها مستوطنون إسرائيليون خلال ساعات الليل في أربع قرى بالضفة الغربية، شملت إحراق مركبات ورش شعارات عنصرية على الجدران، في مناطق شمال رام الله وجنوب جبل الخليل.

وبحسب التقارير، وقعت الاعتداءات في قرى دير السودان وكفر مالك ودير أبو مشعل قرب رام الله، إضافة إلى قرية التواني جنوب جبل الخليل، حيث سُجلت عمليات إحراق مركبات وكتابة شعارات على الممتلكات.

ومن بين العبارات التي رُشت في المواقع المستهدفة: «بالدم والنار سقطت يهودا، وبالدم والنار ستنهض يهودا»، و«تحية، التفلين لا تلعب بالنار».

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.من جهتها، أعلنت الشرطة الإسرائيلية فتح تحقيق في حوادث إحراق ورش شعارات وإلحاق أضرار في أربعة مواقع بالضفة الغربية، موضحة أن قوات الجيش وحرس الحدود وصلت إلى المواقع خلال الليل.

وقالت الشرطة إن قواتها ومحققي الأدلة الجنائية يستعدون لدخول المواقع برفقة قوات الجيش، بهدف جمع الأدلة والقرائن والاستماع إلى إفادات الشهود، في إطار التحقيق الذي بدأ بالفعل.

آيزنكوت: ما حدث إرهاب يهودي

وفي أعقاب الاعتداءات، أدان رئيس حزب «يَشار!» وعضو الكنيست غادي آيزنكوت الأحداث، واصفاً ليلة إحراق المركبات في الضفة الغربية بأنها «إرهاب يهودي بكل معنى الكلمة»، ومطالباً بتسمية هذه الاعتداءات باسمها.

وقال آيزنكوت إن الأنشطة التخريبية التي تنفذها مجموعات متطرفة، وتشمل إحراق المركبات والمنازل، تقوض الاستقرار الإقليمي وتهدد حياة البشر، فضلاً عن إلحاق أضرار جسيمة بالأمن القومي الإسرائيلي والعلاقات الخارجية لإسرائيل.

واتهم آيزنكوت وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالمساهمة، من خلال سياساتهما في الضفة الغربية، في دفع الأوضاع إلى حافة الفوضى، داعياً الحكومة والمؤسسة الأمنية إلى استخدام جميع الوسائل المتاحة لوقف المعتدين.

وشملت الإجراءات التي طالب بها الاعتقالات الإدارية وعمليات أمنية مستهدفة ينفذها جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك»، إلى جانب فرض عقوبات مشددة على المتورطين.

تحرك ديمقراطي في الكونغرس لمواجهة عنف المستوطنين

بالتزامن مع ذلك، يتجدد النقاش في الولايات المتحدة بشأن سبل مواجهة عنف المستوطنين في الضفة الغربية، بعدما أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي المقبل حكيم جيفريز دعمه الدفع نحو مشروع قانون يستهدف منع هذه الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وقال جيفريز، في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز»، إن أحد أبرز التحركات التي يمكن اتخاذها خلال الأيام المئة الأولى سيكون الدفع بمشروع قانون حماية ومنع عنف المستوطنين في الضفة الغربية، معرباً عن اعتقاده بأنه سيحظى بدعم قوي داخل الكتلة الديمقراطية في مجلس النواب.

ويهدف المشروع إلى إنشاء آلية اتحادية لمراقبة أعمال العنف ومنعها ومحاسبة المتورطين فيها، بما يسمح بفرض عقوبات على إسرائيليين أو جهات أخرى يُحمّلون مسؤولية الاعتداءات والتهديدات وترهيب المدنيين وإلحاق الأضرار بالممتلكات أو تنفيذ أنشطة تهدف إلى تهجير السكان.

ومن بين العقوبات المحتملة تجميد الأصول داخل الولايات المتحدة، ومنع دخول الأراضي الأميركية، وإلغاء التأشيرات.

وكان المشروع يهدف إلى تثبيت آلية العقوبات التي اعتمدتها إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن بحق متورطين في عنف المستوطنين، قبل أن يلغيها الرئيس دونالد ترامب في كانون الثاني/يناير.