أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الأحد، اعتقال سائحة تركية تبلغ من العمر 47 عاما في باحات المسجد الأقصى بمدينة القدس، للاشتباه في تورطها بالتحريض ودعم الإرهاب، وفق ما جاء في بيان للشرطة.

وبحسب البيان، يُشتبه في أن السائحة وزعت أموالا على مصلين في المسجد الأقصى، ونشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي مواد تحريضية ومضامين داعمة للإرهاب، تضمنت منشورات تشيد بشخصيات وصفتها الشرطة بـ«الإرهابية»، من بينها مؤسس حركة حماس أحمد ياسين، وقائد الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار.

وأضافت الشرطة أن المشتبه بها على صلة بحركة حماس، مشيرة إلى أن عناصرها ضبطوا هاتفها المحمول وحقيبة الظهر التي كانت بحوزتها، بهدف استخدامهما في إطار التحقيق.

ومن المقرر عرض السائحة على المحكمة، الأحد، لطلب تمديد اعتقالها ومواصلة التحقيق في الشبهات المنسوبة إليها.