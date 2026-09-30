على الرغم من أن وزيرة المواصلات ميري ريغف طلبت اليوم (الأربعاء) تجميد رحلات "فلاي دبي" حتى انتهاء التحقيق في الحادثة، وهو ما قد يستغرق ثلاثة أيام، إلا أن الرحلات لم تجمّد. في وزارة المواصلات يعملون على صياغة خطة لتأمين رحلات "فلاي دبي" بمشاركة الشاباك والموساد. في الوقت نفسه، يجري إعداد خطة لتسيير رحلات عبر شركات إسرائيلية إلى الإمارات، ستستأجرها الدولة لإعادة الإسرائيليين الموجودين هناك حالياً إلى البلاد.

في الواقع، هناك موافقة مؤقتة من الشاباك لتسيير رحلات مستأجرة - 30 رحلة، طائرات تُشغَّل بإدارة إسرائيلية ولكن بطواقم أجنبية - من أجل إخراج وإعادة الإسرائيليين في الأيام القريبة القادمة، حتى يتضح التحقيق بشأن فلاي دبي. الهدف هو عدم خلق وضع يكون فيه أشخاص عالقين في دبي.

لا يوجد حل بعد لجهاز الفحص الذي طلبه الشاباك

في الواقع، لا يزال لا يوجد حل لجهاز الفحص الأمني الذي طلب الشاباك تركيبه في الإمارات العربية المتحدة. وعلى عكس التقارير، لا يوجد حتى الآن تصريح لشركات الطيران الإسرائيلية للطيران إلى هناك بشكل اعتيادي.

مطلب ريغيف بتجميد رحلات فلاي دبي جاء على خلفية ادعائها بأن الشركة خرقت اتفاق الطيران بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، الذي ينص على أن الطيارين من دول لديها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل فقط يحق لهم الهبوط في إسرائيل - وذلك بعدما تبين أن مساعد الطيار، "الذي نفذ الهجوم"، في الرحلة التي قامت بهبوط اضطراري في السعودية كان مواطناً عمانياً، وهي دولة لا تربطها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

ريغف طلبت أيضاً من رئيس الحكومة الإسرائيلي السماح لشركات الطيران الإسرائيلية - إل عال، يسراير وأركيع - بالطيران إلى دبي فوراً مع فحص أمني إسرائيلي.

من ناحية أخرى، أصر رئيس الشاباك دافيد زيني خلال نقاش أمني داخلي، والذي عارض أيضًا في الماضي تسيير رحلات إسرائيلية على خط دبي، على أن الفحص الأمني في دولة الإمارات غير كافٍ. حاليًا، فلاي دبي هي الشركة الوحيدة التي تُشغل رحلات من الإمارات إلى إسرائيل، وذلك بسبب توجيهات الجهات الأمنية التي ترفض السماح لشركات الطيران الإسرائيلية بتشغيل رحلات على هذا الخط.