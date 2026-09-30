علمت i24NEWS أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تحقق في الروابط المحتملة لخاطف طيران فلاي دبي بإيران أو إحدى المنظمات المسلحة، وتضغط من أجل الحصول على إمكانية الوصول إلى تحقيقات السعودية.

قال مسؤولون إسرائيليون إنه من المبكر جدًا تحديد عدم وجود مثل هذا الارتباط.

تضغط إسرائيل للحصول على حق الوصول إلى استجواب مساعد الطيار العماني، لكن السعودية ترفض حالياً.

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صرح مصدر أمني لقناة i24NEWS بأن مسألة إصرار إسرائيل على الحصول على إمكانية الوصول تعتمد على المعلومات التي سيقدمها السعوديون من واقع التحقيقات التي أجروها.

سيتحدث رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس دونالد ترامب الليلة لتنسيق المزيد من التعاون في التحقيق.