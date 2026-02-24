تحرّك عاجل لإدارة ترامب لاحتواء غضب عربي بعد تصريحات هاكابي

كشفت تقارير إعلامية أن مسؤولين بارزين في إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تواصلوا خلال الأيام الماضية مع عدد من الدول العربية في محاولة لاحتواء حالة الغضب التي أثارتها تصريحات سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، مايك هاكابي.

وبحسب ما أورده موقع بوليتيكو، فإن التحرك الأميركي جاء بعد مقابلة أجراها هاكابي مع الإعلامي تاكر كارلسون، تحدث فيها عن ما وصفه بـ"الحق التوراتي" لإسرائيل، قائلاً إنه "لن يكون هناك ما يمنع إسرائيل من أخذ كل شيء"، قبل أن يوضح أن إسرائيل لا تسعى إلى ذلك فعلياً.

توضيح رسمي لاحتواء التداعيات

وأوضحت مصادر في الإدارة الأميركية للدول المعنية أن تصريحات هاكابي تعكس آراءه الشخصية، ولا تمثل تغييراً في السياسة الرسمية للولايات المتحدة تجاه قضايا المنطقة.

إدانات عربية واسعة

وأشارت التقارير إلى أن عدة دول عربية، بينها السعودية، مصر، الأردن والإمارات العربية المتحدة، أعربت عن رفضها للتصريحات، ووصفتها بأنها "خطيرة واستفزازية".

وفي بيان رسمي، اعتبرت وزارة الخارجية الأردنية أن هذه التصريحات تمثل خرقاً للأعراف الدبلوماسية، وتمس بسيادة دول المنطقة، كما تتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن تناقضها مع المواقف المعلنة سابقاً للرئيس ترامب بشأن رفض ضم الضفة الغربية.

تداعيات سياسية

وتأتي هذه التطورات في ظل حساسية إقليمية عالية تجاه أي تصريحات تتعلق بالسيادة والحدود، ما دفع الإدارة الأميركية إلى التحرك سريعاً لطمأنة حلفائها العرب بأن السياسة الرسمية لم تشهد تغييراً.