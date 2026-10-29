هل يصرّ بن غفير على شراء مروحية باهظة الثمن لا تحتاجها الشرطة الإسرائيلية؟

مسؤولون كبار في الشرطة أعربوا اليوم (الخميس) عن معارضتهم لشراء المروحية التي يدفع بها الوزير للأمن القومي إيتمار بن غفير. في الواقع، الحديث يدور عن إنفاق حوالي 200 مليون شيكل - في الوقت الذي هناك نقص في السيارات الدورية، ولا يوجد ما يكفي من الوقود ووسائل القتال.

صرح مصدر في الشرطة أن "الوزير بن غفير يدفع نحو شراء مروحية بلاك هوك لاستخدام الشرطة بتكلفة نحو 200 مليون شيكل، خلافًا لموقف الجهات المهنية في الشرطة التي تقول إنه لا حاجة لها".

وفقًا لما ذكره المصدر، يجري الترويج لهذه الخطوة في الوقت الذي يقوم فيه الوزير بتجفيف ميزانية المنظمة: الدوريات تقطع كيلومترات عالية جدًا، لا توجد دوريات كافية وهناك نقص في الوقود وفي وسائل قتالية - في حين تضطر الشرطة للنظر في كل نفقة.

وأضاف نفس المصدر أن منظومة الطيران غير مستعدة إطلاقاً لاستيعاب المروحية: لا يوجد طيارون قادرون على قيادتها ولا مكان مناسب لتخزينها. وجاء في البيان "نتوقع من وزارة المالية ألا تصادق على الميزانية للشراء".