النتائج التي بدأت تظهر في الانتخابات في إسرائيل، والمأزق السياسي المتوقع أن ينتج عنها، حطّمت آمال كثيرين في واشنطن بإعادة ضبط العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث كانوا يأملون بفوز المعارضة لإصلاح التدهور في العلاقات الذي ينسبونه لرئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك رغم الدعم العلني الذي يقدمه الرئيس ترامب لنتنياهو.

وقال مسؤول سابق في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لموقع "بوليتيكو": "كانت هذه فرصة لوقف تدهور العلاقات عبر حكومة أقل استفزازًا"، مضيفًا: "هناك حالة من الإرهاق من نتنياهو".

منتقدو رئيس الحكومة الإسرائيلي يتواجدون في جميع أطياف الساحة السياسية الأمريكية، من الديمقراطيين وصولاً إلى نائب الرئيس جي. دي. فانس والجمهوريين الذين يعارضون التدخل الأمريكي في إيران.

السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي يدّعي أن نتنياهو هو عقبة أمام قدرة الولايات المتحدة على الخروج من المواجهة مع إيران. وبحسب قوله، إذا انتُخب مرة أخرى، فإن نتنياهو سيستمر في أن يكون صوتاً مؤثراً جداً في أذن ترامب في محاولة لإحداث تغيير في النظام بطهران.

دعم ترامب لنتنياهو ينبع من العلاقة الشخصية بينهما والحسابات التكتيكية لديهما، قال مصدر سابق في البيت الأبيض لا يزال مقربًا من الدائرة الداخلية للرئيس. وقال المصدر "الدعم يضمن الاستمرارية في حال فاز الليكود. إذا أصبح أيزنكوت رئيسًا للحكومة، أو أي شخص جديد، فسيحتاجون إلى الرئيس ليعرّفهم على أمريكا".

وبحسب نفس المصدر، يفضل مؤيدو إسرائيل الجمهوريون تغييراً أكثر تدريجيًا في الحكم في إسرائيل، مثل تشكيل حكومة وحدة وطنية بدون العناصر المتطرفة الموجودة حالياً في الحكومة، مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير. "إنهم يصعّبون الحياة"، يقول.

في وقت سابق، أبلغنا أن ترامب قد ينظر في إمكانية التدخل من أجل الدفع نحو تشكيل حكومة وحدة. مصدر أمريكي قال في هذا السياق لقناة i24NEWS إنه يقدّر أن ترامب لن يتدخل في الأيام القريبة القادمة: "لن يقفز إلى الماء في البداية. سينتظر قليلاً، سيرى إلى أين تتجه الأمور، ثم بعد بضعة أسابيع ربما يتصل بإيزنكوت ونتنياهو ويقول لهما: 'أصدقائي، تعالوا إلى مار-آ-لاجو'، لإتمام صفقة."