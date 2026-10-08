بعد التقارير حول استعدادات أمريكية لاستئناف الهجمات في إيران قبل انتخابات منتصف الولاية في البلاد، أفاد مصدر أمريكي اليوم (الخميس) لـ i24NEWS أن واشنطن تزيد من وتيرة التحضيرات وأكملت خطط عمل تحسباً لإمكانية أن يأمر الرئيس ترامب باستئناف عمليات عسكرية كبيرة في الساحة الإيرانية.

وفقًا للمصدر، فإن قوة الرد الفوري التابعة للجيش البري في قاعدة بورت براج، الواقعة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، مستعدة للانطلاق إلى أي ساحة خلال 18 ساعة. هذه قوة مهام خاصة من الجيش الأمريكي، وهي جزء من الفرقة 82 المحمولة جوًا، وتضم حوالي 3,000 جندي. بعض قوات الفرقة متواجدون بالفعل في الشرق الأوسط منذ الربيع، وتم تمديد بقائهم هناك.

بالموازاة، كما نُشر، حاملة الطائرات ثيودور روزفلت ومجموعة الإنزال البرمائية ماكين آيلاند، التي على متنها وحدة الانتشار الـ13 من مشاة البحرية، تتحركان نحو المنطقة ومن المتوقع أن تصلا في الأسابيع القريبة القادمة. إذا تزامن وجود حاملة الطائرات روزفلت مع حاملات الطائرات التي تعمل بالفعل تحت قيادة المركز الأمريكي، فهذا يعني أن الولايات المتحدة سيكون لديها في المنطقة قوة نارية شبه غير مسبوقة.

في المجمل، يدور الحديث عن تعزيز قوامه نحو 9,000 إلى 10,000 بحار ومارينز، والذين يُراد بهم توسيع خيارات العمل التي ستتاح للرئيس إذا قرر تجديد الهجمات ضد إيران.

أمس أفدنا أنه في إسرائيل يقدّرون أن ضغطاً داخلياً في طهران سيدفع إيران لتنفيذ هجوم استباقي على إسرائيل قبل الانتخابات، وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية الخطيرة في إيران التي نتجت عن الحصار الأمريكي على الدولة.