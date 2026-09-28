يتصاعد التصعيد العسكري بين السعودية والحوثيين في اليمن، وسط تبادل الاتهامات بشأن استهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية، بالتزامن مع إعلان القوات اليمنية المدعومة من الرياض تنفيذ مئات الضربات ضد مواقع الحوثيين، ومقتل خبراء إيرانيين، وفق ما أعلنته.

وفي أحدث تطور، اتهمت صنعاء القوات السعودية باستهداف جسور ومنشآت وبنية تحتية في عدد من المناطق اليمنية، وقالت إن الغارات أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى المدنيين.في المقابل، أعلنت القوات اليمنية المدعومة من السعودية تنفيذ عمليات عسكرية مكثفة ضد الحوثيين، مشيرة إلى استهداف مواقع ومنشآت وقدرات عسكرية تابعة للجماعة.

ونقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، المرتبطة بحزب الله، عن مصدر عسكري في صنعاء على صلة بالحوثيين قوله إن الجماعة قد تدرج "الجسور الحيوية في المملكة، خصوصًا في الرياض"، ضمن بنك أهدافها، ردًا على استهداف الجسور والبنية التحتية في اليمن.

وقال المصدر إن استهداف الجسور السعودية سيكون، بحسب وصفه، "ردًا مشروعًا"، نافياً في الوقت ذاته الاتهامات بأن الجسور في اليمن تُستخدم لإطلاق الصواريخ. وأضاف أن «الجسور المدنية لا تُستخدم لأغراض عسكرية».

عشرات الضحايا في تعز

وكانت تقارير قد أفادت باستهداف سوق تجارية في مديرية التعزية بمحافظة تعز. وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، إن الضربات السعودية في محافظتي تعز والجوف خلفت نحو 50 قتيلًا وجريحًا، متوعدًا بأن تكون للهجمات "تداعيات خطيرة".

وفي المقابل، قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية المدعومة من السعودية، ماجد عبدالله النزيلي، إن القوات نفذت خلال الساعات الـ72 الماضية 756 ضربة ضد أهداف تابعة للحوثيين في مناطق شمال غربي وجنوب غربي اليمن.

وأضاف النزيلي أن أربع ضربات في محافظة تعز أسفرت، وفق رواية القوات المدعومة من الرياض، عن مقتل أربعة خبراء إيرانيين يعملون في مجال تشغيل وإطلاق الطائرات المسيّرة والصواريخ.

الحوثيون ينتقدون السعودية بسبب إيران

وفي خضم التصعيد، هاجم عضو المكتب السياسي للحوثيين محمد البخيتي، في مقابلة مع قناة "العربي" القطرية، ما وصفه بتبرير العمليات السعودية في اليمن بذريعة مواجهة إيران.

وقال البخيتي إن السعودية، إذا كانت تخوض صراعًا مع إيران، فعليها أن تواجه طهران بشكل مباشر، مشيرًا إلى الهجمات الإيرانية التي استهدفت مناطق في عمق الأراضي السعودية خلال الفترة الأخيرة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه المخاوف من توسع نطاق المواجهة، خصوصًا مع انتقال التهديدات الحوثية إلى الحديث عن استهداف منشآت وبنى تحتية حيوية داخل السعودية، وبينها الجسور الرئيسية في العاصمة الرياض.