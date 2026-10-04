المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف-ميارا ونيابة الدولة أرادا منذ وقت طويل تقديم لوائح اتهام في ملف "قطر غيت"، لكن في الوقت الحالي الجداول الزمنية لا تسمح بتقديم لوائح الاتهام قبل الانتخابات، هكذا نُشر اللأحد لـ i24NEWS. ضمن هذا الملف، يوجد بالفعل قرار مبدئي بتقديم لوائح اتهام ضد مستشاري رئيس الحكومة يوناتان أوريخ وإيلي فلادشتاين وكذلك ضد المستشار المقرب شَروليك أينهورن. ومع ذلك، في الواقع تتأخر الإجراءات بسبب حدث كبير مرتبط برئيس الموساد السابق، دادي بارنياع.

قبل تقاعده بقليل، عبّر برنع عن موقفه ضد القضية في محادثة مغلقة تسرّبت إلى الخارج. هذا الأمر اضطر النيابة إلى طلب استنتاج ورأي جديد من قبل المؤسسة. الرأي الجديد الذي تم استلامه لم يدعم الرأي السابق للمستشارة القانونية للحكومة ولنيابة الدولة، مما يؤدي إلى تأخيرات متكررة في تقدم القضية.

من وجهة نظر بهاراف-ميارا والنيابة العامة، هناك استعداد لتقديم لائحة الاتهام حتى قبل أسبوع من الانتخابات. ومع ذلك، بسبب التأخيرات، ما لم يتم ترتيب جدول زمني استثنائي من أجل اللحاق بالموعد، وكما ذُكر، يبدو أن لائحة الاتهام لن تُقدَّم قبل إجراء الانتخابات.

كما هو معلوم، في شهر يونيو كشف محلل i24NEWS أفیشای غرینتسایغ أن النيابة العامة بصدد اتخاذ قرار بتقديم لائحة اتهام واسعة في قضية "قطرغيت"، وتشمل أيضًا مسؤولًا كبيرًا سابقًا في الموساد وكذلك اللواء المتقاعد بولي مردخاي. القرار النهائي للمستشارة القانونية للحكومة والنائب العام في هذا الشأن يتوقف، من بين أمور أخرى، على استكمال الرأي الأمني للموساد.