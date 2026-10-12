السعودية أمام خطر استنزاف دفاعاتها.. مخزون صواريخ الاعتراض يتراجع مع تصاعد هجمات الحوثيين
أفاد تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مصادر سعودية أن المملكة تجد صعوبة في حماية بنيتها التحتية للطاقة، في ظل الهجمات المستمرة من اليمن • بن سلمان: "يتنقل بحذر بين القصور المؤمنة"
في ظل هجمات الحوثيين، مخزون صواريخ الاعتراض لدى السعودية ينفد تدريجياً، والمملكة تجد صعوبة في حماية البنية التحتية للطاقة لديها - هذا ما أفادت به صحيفة "وول ستريت جورنال" صباح اليوم (الاثنين) نقلاً عن مصادر سعودية.
ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، يضطر إلى التحرك بحذر بين القصور الملكية المحصنة بشكل كبير، على خلفية إطلاق الصواريخ من اليمن. الحراس الذين يرافقونه، بحسب التقارير، تم اختيارهم بعناية.
إقرأ المزيد
- هجوم حوثي جديد على مطار الملك خالد في الرياض.. سقوط مصابين وتقييم الأضرار | تحديثات مستمرة | سعيد محاجنة, فراس حسن, سهيل ناصر
- نتنياهو يتضامن مع السعودية بعد هجوم مطار الرياض: لا بد من مواجهة الإرهاب | i24NEWS
- بعد تصاعد الهجمات على السعودية.. هل يصبح اتفاق مكة درعًا للعالم الإسلامي؟ | باروخ ياديد
- تفاصيل جديدة عن الطلب الأمريكي لحث إسرائيل على ضرب ايران | i24NEWS
الاستثمارات الأجنبية في السعودية تراجعت في الربعين الأول والثاني من العام، وهي بعيدة جداً عن الهدف الذي حدده ولي العهد لعام 2030. زيادة الإنفاق على الأمن والبنية التحتية تهدد بتحويل الأموال الضرورية لمسار تنويع الاقتصاد. حتى جهود المملكة للتحول إلى مركز في مجال الذكاء الاصطناعي أصبحت الآن مرتبطة بمخاطر جديدة، مع تحول مراكز البيانات إلى أهداف.
العديد من المشاريع الضخمة التي يقودها بن سلمان متعثرة أو قيد إعادة النظر. في يناير، تخلت السعودية عن خططها لاستضافة الألعاب الشتوية الآسيوية في عام 2029، بينما لا تزال بحاجة لإيجاد طريقة لتمويل المعرض العالمي في عام 2030 وكأس العالم لكرة القدم بعد أربع سنوات من ذلك.
بحسب المصادر، توجهت السعودية بطلب مساعدة إلى باكستان، حليفتها، وتمشط العالم بحثًا عن أنظمة دفاع جوي. كما أُفيد أن المملكة تدرس أيضًا إمكانية تجنيد "مقاتلين أجانب" لمساعدة حلفائها في اليمن.