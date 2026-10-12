في ظل هجمات الحوثيين، مخزون صواريخ الاعتراض لدى السعودية ينفد تدريجياً، والمملكة تجد صعوبة في حماية البنية التحتية للطاقة لديها - هذا ما أفادت به صحيفة "وول ستريت جورنال" صباح اليوم (الاثنين) نقلاً عن مصادر سعودية.

ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، يضطر إلى التحرك بحذر بين القصور الملكية المحصنة بشكل كبير، على خلفية إطلاق الصواريخ من اليمن. الحراس الذين يرافقونه، بحسب التقارير، تم اختيارهم بعناية.

الاستثمارات الأجنبية في السعودية تراجعت في الربعين الأول والثاني من العام، وهي بعيدة جداً عن الهدف الذي حدده ولي العهد لعام 2030. زيادة الإنفاق على الأمن والبنية التحتية تهدد بتحويل الأموال الضرورية لمسار تنويع الاقتصاد. حتى جهود المملكة للتحول إلى مركز في مجال الذكاء الاصطناعي أصبحت الآن مرتبطة بمخاطر جديدة، مع تحول مراكز البيانات إلى أهداف.

العديد من المشاريع الضخمة التي يقودها بن سلمان متعثرة أو قيد إعادة النظر. في يناير، تخلت السعودية عن خططها لاستضافة الألعاب الشتوية الآسيوية في عام 2029، بينما لا تزال بحاجة لإيجاد طريقة لتمويل المعرض العالمي في عام 2030 وكأس العالم لكرة القدم بعد أربع سنوات من ذلك.

بحسب المصادر، توجهت السعودية بطلب مساعدة إلى باكستان، حليفتها، وتمشط العالم بحثًا عن أنظمة دفاع جوي. كما أُفيد أن المملكة تدرس أيضًا إمكانية تجنيد "مقاتلين أجانب" لمساعدة حلفائها في اليمن.