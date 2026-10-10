أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية تعرض مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض لهجوم، عصر السبت، أسفر عن سقوط 12 قتيلا و309 مصابا، وفق بيان رسمي، في تطور يأتي وسط تصاعد التهديدات التي تستهدف مرافق الطيران المدني في المملكة.

وقالت الهيئة إن الجهات المختصة تعمل على حصر الإصابات وتقييم الأضرار التي لحقت بالمطار، مؤكدة تعليق العمليات التشغيلية مؤقتًا إلى حين استكمال التقييم والتحقق من سلامة المرافق، على أن تُعلن المستجدات في وقت لاحق.

وأضافت الهيئة أن الهجوم يأتي في ظل ما وصفته باستمرار الاعتداءات التي تستهدف مرافق الطيران المدني في السعودية، من دون أن يتضمن البيان تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الهجوم أو الجهة المسؤولة عنه.

https://x.com/i/web/status/2108979267748904964 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

مقذوف قرب مطار الدمام

وفي تطور أمني متزامن، أفاد تحالف دعم الشرعية في اليمن بسقوط مقذوف في محيط مطار الملك فهد الدولي بمدينة الدمام، شرقي السعودية، ما يثير مخاوف بشأن اتساع نطاق التهديدات التي تطال منشآت الطيران المدني في المملكة.

ولم تتضمن المعلومات الواردة تفاصيل مؤكدة بشأن الأضرار أو الإصابات الناجمة عن سقوط المقذوف قرب مطار الدمام.

السفارة الأمريكية تحذر رعاياها

وعلى خلفية الهجوم على مطار الرياض، حذرت السفارة الأمريكية في المملكة مواطنيها من التوجه إلى مطار الملك خالد الدولي والمناطق المحيطة به، مشيرة إلى أنها على علم بالهجمات التي استهدفت المطار.

وجاء التحذير بالتزامن مع تعليق العمليات التشغيلية واضطراب حركة الرحلات الجوية، فيما يُنتظر صدور تحديثات بشأن استئناف العمل في المطار وحركة السفر.

ترامب يدرس مشاركة واشنطن في الضربات ضد الحوثيين

من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة علمت بالهجوم الأخير، وإنه سيدرس احتمال مشاركة واشنطن في الضربات السعودية ضد جماعة الحوثيين في اليمن.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع المواجهة الإقليمية، خصوصًا مع استمرار التهديدات التي تستهدف منشآت حيوية ومرافق مدنية في السعودية.

وكانت هيئة الطيران المدني السعودية قد أعلنت، وفق المعلومات الواردة، وفاة 12 شخصًا وإصابة 309 آخرين جراء استهداف مطار الملك خالد. ولم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من هذه الحصيلة أو من ارتباطها بالهجوم المذكور، لذا ينبغي تأكيدها من البيان الرسمي الأصلي قبل اعتمادها في النشر.