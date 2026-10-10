تصعيد الحوثيين يهدد منشآت النفط السعودية.. ومخاوف على "دافوس الصحراء"

تصاعدت التهديدات الحوثية باستهداف منشآت النفط والمطارات وخطوط نقل الطاقة في السعودية، بالتزامن مع استمرار الغارات الجوية السعودية في اليمن، وسط مخاوف من اتساع المواجهة وانعكاساتها على أمن الطاقة والاقتصاد السعودي.

ونشرت وسائل إعلام موالية لإيران، صباح السبت، مقطع فيديو قالت إنه يُظهر تصاعد الدخان من حقل الغوار النفطي في السعودية، مدعية أن منشآت للغاز في الموقع تعرضت لهجوم. ولم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من صحة هذه الادعاءات أو تحديد طبيعة الحادثة.

الحوثيون يهددون منشآت النفط والمطارات السعودية

وفي سياق التصعيد، حذّر محمد طاهر أنعم، مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، السعودية من مواصلة نشاطها العسكري في منطقة باب المندب، ملوّحًا باستهداف منشآت حيوية داخل المملكة.

وقال أنعم إن على السعودية، بحسب تعبيره، أن تنسى باب المندب وتركز على مطاراتها وحقولها النفطية وخط أنابيب النفط شرق–غرب، مدعيًا أن هذه المنشآت تتعرض للهجوم.

كما هدّد الدول التي قد تنضم إلى العمليات العسكرية ضد الحوثيين، قائلًا إن أي دولة تهاجم اليمن ستتعرض للهجوم، وإن مرور سفنها عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر قد يُمنع.

وتأتي هذه التصريحات وسط تصاعد المواجهة بين السعودية والحوثيين، في وقت تثير فيه التهديدات مخاوف من امتداد التصعيد إلى طرق الملاحة البحرية ومنشآت الطاقة والبنية التحتية في المنطقة.

غارات سعودية في اليمن والرياض تتحدث عن خسائر الحوثيين

في المقابل، أفادت قناة «المسيرة» التابعة للحوثيين، السبت، بوقوع غارات جوية في مناطق يمنية عدة، بينها مناطق في محافظة عمران، ومنطقة باب المندب، وقرى في محافظة صعدة قرب الحدود السعودية.

كما تحدثت تقارير حوثية عن استهداف محطة تابعة لشركة نفط في محافظة الحديدة، وعن إصابة ثلاثة مدنيين جراء ست غارات في محافظة حجة. وكانت تقارير قد أفادت، مساء الجمعة، بمقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين في غارة سعودية على مطار صنعاء، من بينهم عاملون في الموقع.

من جهته، قال المتحدث باسم الجيش السعودي، تركي المالكي، إن الحوثيين يتكبدون خسائر كبيرة، معتبرًا أن حجم الخسائر والضربات العسكرية وتصاعد المقاومة الشعبية مؤشرات على تراجع قدرات الجماعة.

ونشر المالكي، صباح السبت، مقطع فيديو قال إنه يُظهر مقاتلين حوثيين يفرون أمام تقدم قوات الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية، خلال عملية في منطقة باب المندب. ولم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من محتوى المقطع أو ظروف تصويره.

هجمات الحوثيين تهدد المشاركة في قمة الاستثمار بالرياض

ولا تقتصر تداعيات التصعيد على الجانب العسكري، إذ تتزايد المخاوف من انعكاساته الاقتصادية، خصوصًا على قمة الاستثمار الدولية التي تستضيفها السعودية في نهاية أكتوبر/تشرين الأول.

وبحسب تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز"، فإن الهجمات الحوثية بالصواريخ على مطار الرياض، التي أشار التقرير إلى أنها أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وتدمير طائرة ركاب، تهدد بتراجع مشاركة مسؤولين تنفيذيين ومستثمرين دوليين في القمة المرتقبة.

ويُعرف الحدث باسم "دافوس الصحراء"، ويُعقد سنويًا منذ عام 2017، ويُعد من أبرز المنصات التي تستخدمها السعودية للترويج لفرص الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.

ومن المقرر أن تُعقد نسخة هذا العام في الرياض بين 26 و29 أكتوبر/تشرين الأول، وسط توقعات بمشاركة آلاف المسؤولين التنفيذيين والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

وأشار التقرير إلى أن القيادة السعودية لا تعتزم إلغاء القمة، رغم تزايد القلق من التداعيات الاقتصادية للهجمات، في وقت تواجه فيه حركة الطيران اضطرابات وتحيط بالمشاركة في الفعاليات الدولية مخاوف أمنية متصاعدة.

كما أشار التقرير إلى مخاوف في الرياض من تراجع مخزون صواريخ الاعتراض المستخدمة في التصدي للهجمات الحوثية، وهو ما قد يزيد الضغوط على منظومة الدفاع الجوي السعودية مع استمرار التصعيد.