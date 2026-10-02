بطل رحلة فلاي دبي.. من هو سميث ماتشهار الطيار الهندي الذي أنقذ حياة الركاب؟

إلى جانب الركاب الإسرائيليين الذين تمكنوا بشجاعة من السيطرة على مساعد الطيار العماني الذي حاول إسقاط رحلة فلاي دبي ليلة أمس، هناك اسم واحد لا يختفي من العناوين في العالم - الكابتن سميث ماتشهار. الطيار الهندي الذي كان على متن الرحلة، قاتل بيديه العاريتين المساعد العماني في قمرة القيادة بينما كان مُصابًا وجريحًا، وأنقذ أكثر من 170 راكبًا من السقوط إلى الأرض.

ماتشهار، ابن تسعة وثلاثين وأب لطفلين، لم يخَف أو يتردد للحظة خلال لحظات الدراما. في الوقت الذي بدأت فيه الطائرة تهبط، وبينما كان يتعرض لهجوم بسكين من قبل الطيار العماني، تمكن من الضغط على الزر الذي يفتح قمرة القيادة، وبهذا أتاح للركاب الإسرائيليين وطاقم الطيارين الإضافي الذي كان على الرحلة، الدخول وإنقاذ الطائرة من التحطم على الأرض.

التهاني للطيار الشجاع وصلت من رئيس وزراء الهند مودي، وحتى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. كما أشاد الرئيس ترامب بشجاعته. وزير الخارجية جدعون ساعر أجرى مقابلة مع شبكة التلفزيون الهندية إن. دي. تي. في وخلال المقابلة طلب أن يشكر الطيار الهندي الكابتن سميث على بطولته.

يانيف حيّون، أحد الإسرائيليين الذين نجحوا في السيطرة على قمرة القيادة، أراد أن يعبّر عن شكره: "لو لم ننجح في الدخول إلى قمرة القيادة، كنا جميعًا، حتى عائلتي، سنموت".

https://x.com/i/web/status/2105532355108892774 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

ماتشهار لديه 15 سنة من الخبرة في الرحلات الجوية التجارية. بعد 11 سنة في شركة الطيران الهندية منخفضة التكلفة "سبايس جيت"، انتقل إلى فلاي دبي، حيث يعمل منذ عام 2022. أصدقاء، جيران وزملاء ماتشهار يصفونه كطيار موهوب وطيب القلب، يحب لعب الكريكيت في أوقات فراغه.

الطيار، الذي خضع لعملية جراحية طارئة في السعودية، نُقل إلى دبي لمواصلة علاجه الطبي، وحالته الآن توصف بالجيدة. وفي حين أن العالم كله يتمنى له الشفاء العاجل، ظهرت في إسرائيل بالفعل اقتراحات لمنح ماتسهار شرف إضاءة شعلة في يوم الاستقلال القادم، تقديرًا لشجاعته الاستثنائية.