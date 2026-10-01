قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن مساعد الطيار العُماني في حادثة طائرة "فلاي دبي" خضع، بحسب تقديره، لعملية "تطرف إسلامي راديكالي"، مشيرًا إلى أن التحقيقات ستوضح خلال الأيام المقبلة ما إذا كانت له صلات بإيران.

وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، وصف نتنياهو سلوك مساعد الطيار بأنه "انتحاري"، وقال إنه بعد السيطرة عليه كان يصرخ: "اقتلوني، اقتلوني". وتأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه السلطات التحقيق في ملابسات الحادث ودوافعه، فيما أكدت "فلاي دبي" وقوع حادث في قمرة القيادة دون إعلان دوافعه بشكل نهائي.

نتنياهو: مساعد الطيار استغل ثغرة في قواعد توظيف الطيارين

وقال نتنياهو إن مساعد الطيار العُماني تمكن من الاستفادة من "ثغرة" في القواعد الإسرائيلية المتعلقة بتوظيف طيارين من دول لا تربطها علاقات دبلوماسية بإسرائيل.

وأوضح أن القيود المعمول بها تمنع توظيف طيارين من دول لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، مضيفًا أن الحادثة أظهرت الحاجة، بحسب قوله، إلى تعزيز إجراءات الفحص المسبق للطيارين.

إصابة طيار فلاي دبي ونقله إلى دبي

وكان الطيار الهندي سميت ماتشهار قد أصيب بجروح خطيرة خلال الحادثة، بعدما تعرض لهجوم داخل قمرة القيادة على متن الرحلة المتجهة من دبي إلى تل أبيب.

وأفادت تقارير هندية بأنه خضع لجراحة طارئة في مستشفى بمدينة تبوك السعودية، قبل نقله إلى دبي لاستكمال العلاج. وأكدت تقارير أخرى أن حالته مستقرة، فيما توجه أفراد من عائلته من مومباي إلى دبي لمرافقته.

وكانت الطائرة، التي كانت تقل نحو 174 راكبًا، قد هبطت اضطراريًا في تبوك بعد الحادثة، فيما تمكن أفراد من الطاقم وركاب من السيطرة على الموقف، قبل أن تهبط الطائرة بسلام. ولا تزال دوافع مساعد الطيار قيد التحقيق.

وتأتي تصريحات نتنياهو بشأن احتمال وجود صلات بإيران في إطار التحقيق الجاري، ولم تُعلن حتى الآن نتائج نهائية تثبت وجود مثل هذه الصلات.