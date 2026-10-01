تحدث الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ تحدث اليوم (الخميس) مع الإسرائيليين الأربعة الذين تصرفوا بصورة استثنائية في حادثة على رحلة من دبي إلى إسرائيل وساهموا بإنقاذ جميع ركابها، وأبلغهم بنيته التوصية بمنحهم "وسام رئيس الدولة للبطولة المدنية".

خلال الحادث، بعد أن طعن أحد الطيارين الطيار الآخر وبدأت الطائرة تفقد ارتفاعها، تصرف الإسرائيليون بسرعة وبحزم. بدءاً من الطيار الهندي، الكابتن سميت تشاهار، الذي قاتل المعتدي وفتح باب قمرة القيادة، وتالي منس التي أبلغت عن حادث غير عادي، ثم حيّون، منس، وراجوان اندفعوا للمساعدة، دخلوا قمرة القيادة وسيطروا على المهاجم، مع تعريض حياتهم للخطر الحقيقي، وحيّون قام بتثبيت مقود الطائرة.

بعد تحييده، قدم الدكتور موساييف علاجًا طبيًا لإنقاذ حياة الطيار الذي أُصيب بجروح خطيرة، وساعد في استقرار حالته حتى الهبوط الاضطراري للطائرة في السعودية. تدخل الركاب والطاقم السريع منع وقوع كارثة كبيرة.

في المحادثات التي أجراها معهم، طلب الرئيس الإسرائيلي أن يعبر عن تقديره العميق للبراعة والشجاعة والتكافل المتبادل الذي أظهروه في لحظات الخطر الشديد، وأبلغهم بنيته عرض قصة بطولتهم أمام اللجنة الاستشارية لـ"وسام رئيس الدولة للشجاعة المدنية" والتوصية بمنح الوسام للأربعة جميعًا.

قال الرئيس الإسرائيلي لهم: "في اللحظات التي كانت فيها حياة هذا العدد الكبير من البشر في خطر، تصرفتم دون تردد، بشجاعة، وببراعة، وبروح تضامن استثنائية. خاطرتم بأنفسكم لإنقاذ الآخرين ومنعتم كارثة كبيرة. لقد رأى العالم كله اليوم الوجه الجميل والشجاع للمجتمع الإسرائيلي".

"أنا فخور بكم وأشكركم باسم دولة إسرائيل"، أضاف، "أنوي عرض قصة بطولتكم أمام اللجنة الاستشارية لوسام رئيس الدولة للشجاعة المدنية وأوصي لها بمنحكم الوسام. بالإضافة إلى ذلك، امتناني وتقديري العميق، باسم دولة إسرائيل، للطيار الهندي، الكابتن ساميت ماتشار، الذي بفضل إصراره وإجراءاته مكّن من تحييد الخطر وأنقذ العديد من الأرواح".

شارك الدكتور شوتا موساييف الرئيس بلحظات الحدث: "كان هذا حادثًا صعبًا جدًا، وبالفعل نجونا. لم تكن البطولة فقط لي، كل من كان هناك واقترب من منطقة قمرة القيادة كان جزءًا من هذا. كلنا كنا أبطالاً. جميع الركاب كانوا أبطالاً. دعمنا بعضنا البعض في الطائرة وأيضًا عندما وصلنا إلى السعودية، واعتنينا ببعضنا البعض كما يجب. هذا يُظهر قوتنا كشعب."

في حديثه مع تسفيكا منص، طلب الرئيس الإسرائيلي أن يشكر أيضًا زوجته تالي. منص شكر بتأثر وحرارة كبيرة. يانيف حيون شكر الرئيس وقال: "الجميع تأثروا جدًا واستقبلوني بحماسة كبيرة. أنا سعيد لأننا هنا، سعيد أن كل شيء وراءنا، وأشكر جدًا على المكالمة وعلى العناق. هذا حقًا مؤثر."

أساف رجوان في حديثه مع الرئيس: "كان ذلك حدثاً استثنائياً. شعرنا بالعجز، كأننا معلقون في الهواء، ولم أكن أعرف إلى من أتوجه. لكن كل شيء كان بدافع الغريزة، البقاء على قيد الحياة، إنقاذ العائلة، الناس والأطفال."

"وسام رئيس الدولة للشجاعة المدنية" أُسس من قبل الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ خلال الحرب، بهدف تكريم المواطنات والمواطنين الذين تصرفوا بشجاعة استثنائية، مع تعريض حياتهم للخطر الحقيقي، انطلاقاً من المسؤولية المتبادلة وبهدف إنقاذ حياة الإنسان. يُمنح الوسام بعد دراسة الحالات وتوصية لجنة استشارية يعينها رئيس الدولة. في السنوات الأخيرة، مُنح الوسام لأبطال إسرائيليين استثنائيين، كان بعضهم بارزاً جداً في السابع من أكتوبر في منطقة غلاف غزة وفي حالات أخرى.