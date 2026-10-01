أعلنت شركة طيران الإمارات تعليق ترتيبات مشاركة الرمز مع شركة فلاي دبي على الرحلات من وإلى تل أبيب، على خلفية التطورات الأخيرة المرتبطة بحادثة طائرة فلاي دبي التي كانت متجهة إلى إسرائيل وانتهى بها الأمر بالهبوط في السعودية.

وأوضحت الشركة أن المسافرين الذين تكون تل أبيب وجهتهم النهائية لن يُسمح لهم بالصعود إلى رحلات طيران الإمارات المتجهة إلى دبي بهدف مواصلة السفر إلى إسرائيل.

وقالت طيران الإمارات في بيان إن عمليات مشاركة الرمز "مع فلاي دبي على الرحلات من وإلى تل أبيب معلقة بأثر فوري وحتى إشعار آخر".

وأضافت أن العملاء الذين بدأوا بالفعل رحلتهم باتجاه تل أبيب سيحصلون على المساعدة والدعم، قدر الإمكان، لاستكمال سفرهم، داعية المسافرين المتأثرين إلى التواصل مع وكيل السفر أو مركز خدمة العملاء التابع للشركة، أو متابعة آخر التحديثات عبر موقعها الإلكتروني.

أركيع تستعد لرحلات خاصة من دبي إلى تل أبيب

في السياق ذاته، أعلنت شركة أركيع أنها تستعد لتشغيل رحلات خاصة من دبي إلى تل أبيب خلال الفترة بين 2 و6 أكتوبر/تشرين الأول، وذلك رهنًا بالحصول على جميع الموافقات الأمنية المطلوبة.وقالت الشركة إن أسعار الرحلات الخاصة ستبدأ من 279 دولارًا للمسافر.

وتأتي هذه الخطوة في ظل سعي شركات الطيران الإسرائيلية إلى توفير بدائل للمسافرين الإسرائيليين العالقين أو الراغبين في العودة من الإمارات، بعد التطورات التي أثرت على حركة الرحلات بين دبي وإسرائيل.

مسؤول إسرائيلي: الطيار المشتبه به قد يُنقل إلى الإمارات

وفي تطور آخر، رجّح مسؤول إسرائيلي رفيع أن يتم نقل مساعد الطيار العُماني المشتبه بمحاولة إسقاط طائرة فلاي دبي إلى الإمارات للتحقيق معه.

وكانت الطائرة قد أقلعت من دبي متجهة إلى مطار بن غوريون، قبل أن يتم تحويل مسارها والهبوط اضطراريًا في السعودية، عقب الحادثة التي وقعت داخل قمرة القيادة.

وبحسب المسؤول الإسرائيلي، فإن نقل الطيار المشتبه به إلى الإمارات سيكون ذا أهمية بالنسبة لإسرائيل، نظرًا إلى أن قنوات الاتصال مع أبوظبي علنية وتشمل تعاونًا أمنيًا، على خلاف طبيعة العلاقات القائمة بين إسرائيل والسعودية.

ولا تزال ملابسات الحادثة والتحقيق في دوافع الطيار المشتبه به قيد المتابعة، وسط استمرار التنسيق بين الجهات المعنية بشأن مصير التحقيق والإجراءات المتخذة بحقه.