أعلن وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير، يوم الخميس، أنه سيطلب من الكابينيت الأمني الإسرائيلي العمل على تسليم مساعد الطيار العُماني إلى إسرائيل، والذي حاول التسبب في تحطم رحلة طيران فلاي دبي المتجهة إلى تل أبيب، والتي كانت تقل حوالي 170 إسرائيليًا يوم الأربعاء.

يعتزم إيتامار بن غفير أيضًا على مطالبة وزارة العدل والمسؤولين الدبلوماسيين المعنيين باستخدام "كل الوسائل المتاحة" من أجل نقل المشتبه به إلى إسرائيل ومحاكمته هناك. وقال: "من خطط لإسقاط طائرة واغتيال 180 إسرائيليًا يجب أن يُسلَّم إلى إسرائيل ويدفع أشد ثمن هناك". وأضاف: "كل من يحاول اغتيال أو إيذاء إسرائيليين ستلاحقه دولة إسرائيل وسيُحاسَب، في أي مكان في العالم".

ومع ذلك، قد تكون عملية التسليم المباشر معقدة. فمساعد الطيار محتجز حالياً في المملكة العربية السعودية، حيث تجري السلطات تحقيقاً أولياً، بينما هو مواطن عماني. غير أن كلاً من الرياض ومسقط لا تقيمان علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

عند انتهاء التحقيق السعودي، يجب تسليم المشتبه به إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيتم إجراء تحقيق جديد. وتقيم إسرائيل علاقات دبلوماسية مع أبوظبي، لكن البلدين لا يمتلكان معاهدة تسليم ثنائية. وتسعى السلطات الإماراتية بشكل خاص إلى تحديد دوافع مساعد الطيار وإلى معرفة ما إذا كان فعله متعمداً أو مرتبطاً بنشاط إرهابي.