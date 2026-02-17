ترامب يعرض حل الخلاف بين الإمارات والسعودية: أستطيع إنهاءه بسهولة

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه لم يتدخل حتى الآن في الخلاف القائم بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أنه مستعد للقيام بذلك إذا لزم الأمر.

وجاءت تصريحات ترامب ردًا على سؤال صحفي على متن الطائرة الرئاسية بشأن ما إذا كان قد انخرط في معالجة التوتر بين البلدين، حيث قال: "لم أنخرط، لكنني سأفعل ذلك"، مضيفًا أن بإمكانه حل الخلاف "بسهولة".

وكانت العلاقات بين البلدين الخليجيين قد شهدت توترًا ملحوظًا أواخر العام الماضي، على خلفية تطورات مرتبطة بالملف اليمني، من بينها انسحاب القوات الإماراتية من اليمن بناءً على طلب من الحكومة الشرعية، ما أثار تساؤلات حول مستوى التنسيق بين الطرفين.

وفي سياق متصل، كشف الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى عن تفاصيل جلسة مغلقة عُقدت في مدينة ميونخ على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، بمشاركة مسؤولين عرب ودوليين.

وأوضح موسى أن الجلسة، التي نظمها مركز الخليج للأبحاث بالتعاون مع مجموعة الأزمات الدولية تحت عنوان "مسارات السلام: تنامي دور دول الخليج في تسوية النزاعات"، شهدت نقاشات موسعة حول دور الدبلوماسية الخليجية في إدارة الأزمات الإقليمية.

وشدد موسى على أن المنطقة تمر بمرحلة حساسة تتطلب تعزيز التنسيق العربي وتطوير أدوات الدبلوماسية الوقائية، داعيًا إلى صياغة ترتيبات أمنية إقليمية جديدة تواكب التحولات في النظام الدولي وتدعم الاستقرار في الشرق الأوسط والبحر الأحمر.

ولم تصدر حتى الآن مواقف رسمية من أبوظبي أو الرياض بشأن تصريحات ترامب.