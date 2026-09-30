واشنطن تتجاوز نزع السلاح… تفكيك نفوذ "حزب الله" داخل الدولة اللبنانية

السياسة الأمريكية في لبنان تتجه، وفق قراءة نشرها إيلي القصيفي في مجلة "المجلة"، إلى مقاربة تتجاوز نزع سلاح "حزب الله"، لتشمل تقليص نفوذه داخل المؤسسات العسكرية والأمنية والإدارة العامة، وإنهاء قدرته على أداء دور "الحزب الحاكم".

ويرى الكاتب أن هذه المقاربة تستهدف شبكات الحزب البشرية والسياسية داخل الدولة، بما يحدّ من تأثيره في قراراتها ومؤسساتها، ويعيد ترتيب موازين السلطة التي ترسخت خلال العقدين الماضيين.

وتأتي هذه القراءة وسط تعثر مسار التفاوض اللبناني–الإسرائيلي برعاية أميركية، واحتمال تأجيله إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، بعدما أخفق مبدأ "الخطوة مقابل خطوة" في إنتاج تقدم مستدام.

وبحسب المقال، تركز واشنطن حالياً على منع اندلاع حرب شاملة، دون ممارسة ضغط كافٍ لوقف الضربات الإسرائيلية. ويعتبر الكاتب أن هذا الموقف يمنح إسرائيل هامشاً لمواصلة استهداف البنية العسكرية للحزب، مع إبقاء التصعيد ضمن حدود يمكن التحكم بها.

كما يحذّر من أن اتساع نطاق الاستهداف قد يمهّد لعمليات في إقليم التفاح وجبل الريحان، بهدف تحييد مواقع الحزب في كامل الجنوب اللبناني. وتبقى هذه التقديرات قراءة تحليلية للسياسة الأميركية، وليست إعلاناً رسمياً عن استراتيجية معتمدة.