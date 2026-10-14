ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" صباح اليوم (الأربعاء) أن الحوثيين في اليمن يحاولون تصنيع صواريخ باليستية متقدمة بأنفسهم باستخدام مكونات تم تزويدهم بها من قبل الصين.

وفقًا لتقرير صادر عن منظمة Conflict Armament Research، التي تعمل في مناطق صراع وتبلغ عن استخدام الأسلحة وسلاسل إمدادها، قام الحوثيون باستيراد من مورد صيني مجموعة متنوعة من المكونات اللازمة لإنتاج نسخة من أحد أكثر الأسلحة الإيرانية قوة - صاروخ كروز موجه من نوع "خيبر شكن". من المتوقع أن يكون مدى الصاروخ الحوثي حوالي 1,200 ميل (حوالي 1,900 كيلومتر)، مما يضع كامل أراضي السعودية وإسرائيل ضمن نطاق ضربته.

تقرير منظمة Conflict Armament استند إلى معلومات تم الحصول عليها من السلطات في اليمن في شهر يوليو، بعد أن اعترضت جهات رسمية في العام الماضي شحنتين تضمان معدات صواريخ أُخفيت داخل بضائع أخرى. وقال فابيان هينتز، محلل كبير في منظمة Conflict Armament: "عندما يكون هناك استيراد من هذا النوع، هناك احتمال أنهم بالفعل يصنعون الصواريخ، أو أنهم يحاولون ولكن الأمر لا ينجح فعلياً". وبحسب قوله، فإن منشآت الأسلحة التابعة للحوثيين مخفية بشكل جيد، ولذلك ليس من الواضح في أي مرحلة يتواجد فيها مسار تصنيع الصواريخ.

الشركات الصينية هي اليوم المصدر الأكبر للسلع المُهرّبة الموجهة للحوثيين، بحسب تقارير الأمم المتحدة وبيانات جمعها خبراء أسلحة. وتظهر البيانات أن معظم مورّدي أجزاء الطائرات المسيرة للحوثيين - وهم موردون خاضعون لعقوبات أمريكية - يعملون من الصين.

في وقت سابق هذا الأسبوع تم الإبلاغ بأن شركة أنثروبيك اعترفت بأن الحوثيين استخدموا مؤخراً أداة الذكاء الاصطناعي التابعة للشركة، "كلود كود"، من أجل تصنيع رؤوس حربية. في بيان الشركة وُصف كيف تم التعرف على خلية مسلحة تُشغل ثلاث برامج، جميعها باستخدام كلود: "البرنامج قادر على التعامل مع مجموعة واسعة من سيناريوهات التعليم المبنية على المحادثة والنص، تقريباً في جميع مجالات النشاط البشري."