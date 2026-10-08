3 سنوات على 7 أكتوبر.. موقع يوثق قصص المنقذين والمصابين وطواقم الإسعاف

بمناسبة مرور ثلاث سنوات على أحداث 7 أكتوبر، أطلقت نجمة داود الحمراء موقعًا إلكترونيًا مخصصًا لتوثيق عمل طواقمها خلال ذلك اليوم، من خلال شهادات شخصية وخرائط تفاعلية وخط زمني ومقاطع فيديو تستعرض عمليات الإنقاذ والإسعاف في المناطق التي تعرضت للهجوم.

ويوثق الموقع مجموعة من المواقع التي تحولت إلى نقاط لتقديم العلاج الطبي بصورة مؤقتة، بينها مطبخ محطة نجمة داود الحمراء في سديروت، وكنيس في نتيف هعسرا جرى إخلاء جزء منه لإقامة عيادة ميدانية، إلى جانب منازل خاصة استخدمها أفراد الطواقم لتقديم العلاج للمصابين.

ومن بين القصص التي يعرضها الموقع، قصة المسعف أورين بنيتا وزوجته ميراف، وهما من أفراد نجمة داود الحمراء، إذ قدما العلاج لجنديين مصابين داخل منزلهما في مفالِسيم، بينما بقي أطفالهما الثلاثة داخل الغرفة الآمنة. كما يتضمن الموقع شهادة المسعفة أناستاسيا ستيلماخوف، التي كانت قد أنهت مناوبة استمرت 24 ساعة، لكنها واصلت العمل إلى جانب سائق سيارة الإسعاف نشأت ناصر. وتوجه الاثنان جنوبًا، حيث قدما العلاج لضابط شرطة أصيب بجروح خطيرة في سديروت، قبل نقله إلى نقطة علاج في كوخاف ميخائيل.

أما في كيبوتس ألوميم، تولى متطوع نجمة داود الحمراء غلعاد هونفالد تنسيق إجلاء 10 مصابين تحت إطلاق النار، وشارك بنفسه في إخلاء عدد منهم. كما أُرسل أفراد من طواقم المنظمة من رهط، بينهم أنيس أبو دعابس وأمين الكمالات، إلى منطقة أوفاكيم لتقديم العلاج للمصابين.وتوضح الشهادات المنشورة كيفية تنسيق جهود مئات الطواقم في الساعات الأولى للهجوم، بدءًا من تقديم الإسعافات الأولية وإنشاء نقاط العلاج، مرورًا بنقل المصابين بين الفرق، وصولًا إلى إجلائهم بواسطة سيارات الإسعاف، بما فيها سيارات الإسعاف المصفحة.

وبحسب نجمة داود الحمراء، استقبلت مراكز الطوارئ التابعة للمنظمة أكثر من 21,700 اتصال على الرقم 101 خلال 7 أكتوبر. وخلال ساعات، جرى تجهيز ونشر أكثر من 1,400 سيارة إسعاف ووحدة عناية مركزة متنقلة في أنحاء إسرائيل، فيما عملت أكثر من 300 فرقة إسعاف في جنوب البلاد.

ولا يقتصر الموقع على توثيق عمليات الإنقاذ، إذ يضم صفحات تذكارية للعاملين والمتطوعين في نجمة داود الحمراء الذين قُتلوا في 7 أكتوبر، إلى جانب أفراد المنظمة الذين قُتلوا أثناء خدمتهم في قوات الأمن الإسرائيلية.

وتعرض الصفحات التذكارية قصص حياة هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم ودورهم في مجتمعاتهم، إضافة إلى التزامهم بالعمل في مجال إنقاذ الأرواح.

وتقول نجمة داود الحمراء إن الموقع يهدف إلى الحفاظ على توثيق عمل طواقمها خلال 7 أكتوبر ضمن الذاكرة العامة، كما يمكن استخدامه من قبل العائلات والمؤسسات التعليمية والمجتمعات والمرشدين في أنشطة التذكر والتوعية.

ويتاح الموقع بخمس لغات بينها الانجليزية والاسبانية، ويقدم للزوار من داخل إسرائيل وخارجها إمكانية استعراض مواقع عمليات الإنقاذ والاستماع إلى شهادات أفراد الطواقم والتعرف إلى الأشخاص الذين شاركوا في الاستجابة الطبية خلال ذلك اليوم.

يمكنكم الدخول الى رابط الموقع والاطلاع عليه هنا