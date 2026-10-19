الإيرانيون يستعدون لاستئناف الحرب:"السؤال الوحيد الذي يشغلنا.. هل ستندلع الليلة؟"

التوتر في الشرق الأوسط وفي الخليج العربي يتصاعد إلى مستويات جديدة، حيث تواصل إيران الاستعدادات لسيناريو استئناف القتال مع الولايات المتحدة. إلى جانب التهديدات باستئناف القتال، هددت إيران مؤخرًا بتوسيع دائرة أهدافها – ومن بين الأهداف الجديدة التي يجري النظر فيها هناك مراكز بيانات ومنشآت غاز ونفط في المنطقة، بالإضافة إلى إمكانية استهداف كابلات الإنترنت البحرية.

إلى جانب ذلك، شدد المتحدث باسم الحرس الثوري حسين مخوبي الشهر الماضي على أن "هناك أهداف جديدة لم تُهاجم بعد - الحرب لم تنته بعد ونحن نستعد لحرب طويلة الأمد".

كتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مساء أمس في حسابه على شبكة X: "أردتم 'إنهاء المهمة' في المرة السابقة - وإيران خرجت أقوى. تريدون تجربة حظكم مرة أخرى؟ تفضلوا، لكن احذروا - نحن أيضاً لم ننهِ المهمة بعد. نتنياهو يجر الولايات المتحدة إلى حرب جديدة كي يبقى خارج السجن، مهما كانت العواقب على إسرائيل - ناهيك عن رئيس الولايات المتحدة".

https://x.com/i/web/status/2111922080535191600 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

مواطن من طهران يبلغ من العمر حوالي 70 عامًا تحدث مع شبكة CNN وأشار إلى أن "المواطنين ينتظرون استئناف الهجمات". وأضاف: "القتال قد يتجدد في أي لحظة، الشيء الوحيد الذي نفكر فيه هو: هل سيحدث الليلة؟ ربما غدًا؟ لذلك قمت بشحن جميع بطارياتي المحمولة، وتزودت بالماء، وجهزت كل ما أحتاجه".

أم لاثنين وصفت الخوف الشديد الذي يرافقها كل صباح، عندما ترسل أطفالها إلى المدرسة - بالقرب من رجال الحرس الثوري والقواعد العسكرية التي لا تزال نشطة. تسائلت "الولايات المتحدة لم تنجح في القضاء على القيادة الإيرانية والمفاوضات لم تنجح - فما الجدوى من قتال إضافي؟".

ايراني آخر أضاف: "الشيء الوحيد الذي نتحدث عنه جميعًا هو حقيقة أن الجميع مقتنعون بأن القتال على وشك أن يتجدد قريبًا. حقيقة أننا نتطرق لهذا الموضوع باستمرار تزيد فقط من سوء الوضع بأكمله – ولا توجد لحظة واحدة من الهدوء".