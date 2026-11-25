أقرّ الجيش الإسرائيلي بتفاقم أزمة القوى البشرية في صفوفه، في ظل الاستنزاف المتواصل لجنود الخدمة النظامية وقوات الاحتياط، والصعوبات المتزايدة في الحفاظ على الكوادر القيادية، مع استمرار الضغوط الناجمة عن أعباء الخدمة العسكرية.

وكشف رئيس هيئة الأركان في شعبة القوى البشرية بالجيش الإسرائيلي، العميد أمير ودمني، خلال جلسة للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، عن حجم التحديات التي تواجه المنظومة العسكرية، مشيرا إلى أن الإرهاق والضغط المتراكم تسببا في فجوات بإدارة الموارد البشرية.

وقال ودمني إن الجيش يعمل باستمرار على تقليص هذه الفجوات وتحسين إدارة القوى البشرية، لكنه أقر بوجود صعوبة كبيرة في الاحتفاظ بالقادة ضمن صفوف المقاتلين، موضحا أن المؤسسة العسكرية تدفع باتجاه حلول، من بينها تنظيم دورات تأهيل للضباط ضمن قوات الاحتياط، بهدف سد النقص في صفوف القيادة.

وشدد المسؤول العسكري على أن التعامل مع احتياجات جنود الاحتياط لا ينبغي أن يقتصر على فترة خدمتهم في الميدان، بل يجب أن يشمل المرحلتين السابقة واللاحقة للخدمة، بما في ذلك تخصيص مسؤولين لمتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم اللازم لهم في الجبهة الداخلية.

وفي ما يتعلق بالطلاب الجامعيين، كشف ودمني أن نحو 20% من أفراد القوات هم من الطلاب، مشيرا إلى أن الجيش أجرى منذ عام 2023 سلسلة من عمليات بناء القوة، ووسّع منظومة الاحتياط بنحو 35%، في محاولة لتوزيع أعباء الخدمة وتقليل الضغط على الجنود.

وجدد الجيش الإسرائيلي مطالبته بإقرار قانون الاحتياط، بهدف وضع إطار قانوني ينظم شؤون جنود الاحتياط وأيام خدمتهم، إلى جانب الدفع نحو إصدار أمر مؤقت يحل محل الآلية الحالية لتشغيل المنظومة.

وتعكس التصريحات حجم التحديات التي تواجه الجيش الإسرائيلي في الحفاظ على جاهزيته البشرية، في ظل الاستنزاف المتواصل لقواته والحاجة إلى إيجاد آليات تضمن استمرارية الخدمة وتوزيع أعبائها.