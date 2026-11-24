تجري هذه الأيام داخل المنظومة الأمنية الإسرائيلية مناقشة مهمة بشأن مدى الإلحاح المطلوب لشن هجوم على إيران، وما إذا كان الأمر يستدعي التحرك في غضون أيام قليلة أو أسابيع أو بضعة أشهر على الأكثر، وفق ما أفاد به مساء اليوم (الثلاثاء) مراسل الشؤون العسكرية والأمنية في القناة العبرية يوسي يهوشوع. وبحسب التقديرات، يرى رئيس الموساد، رومان غوفمان، ضرورة التحرك فورًا، في غضون أيام. في المقابل، يسود في الجيش الإسرائيلي رأي مفاده أنه يمكن الانتظار قليلًا، وإن كان من الواضح هناك أيضًا أن الأمر لا يحتمل الانتظار طويلًا.

المتغير الرئيسي الذي يؤثر في اتخاذ القرارات هو الموقف الأمريكي: تسعى إسرائيل إلى تجنب التحرك منفردة، وتريد العمل بالتنسيق مع الولايات المتحدة وبدعم منها. ومع ذلك، هناك تقديرات بأن الاستفزازات الإيرانية قد تكون الشرارة التي تدفع إسرائيل إلى خوض مواجهة، على الرغم من النقاشات الداخلية.

في المقابل، يرسم تقييم شعبة الاستخبارات العسكرية بشأن اتساع رقعة المعركة إلى ساحات إضافية صورة معقدة تختلف عن التقديرات الصادرة عن جهات أخرى. فعلى خلاف التقديرات التي تفيد بأن التنظيم ليست لديه «رغبة» في الانضمام إلى المعركة، وعلى خلاف تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي الذي زعم أن حزب الله وغزة لن يدخلا في المواجهة، ترى شعبة الاستخبارات العسكرية أن هناك احتمالًا بأن تؤدي الحرب مع إيران إلى انضمام حزب الله إليها.

بالإضافة إلى ذلك، يرى جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي «أمان» أن الحوثيين قد ينضمون أيضًا إلى القتال إذا طلبت منهم إيران ذلك، رغم عدم وجود مؤشرات ملموسة على ذلك حاليًا.