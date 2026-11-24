تجري داخل إدارة ترامب مناقشات بشأن ما إذا كان ينبغي توجيه الجيش الأمريكي لاستهداف كبار المسؤولين في القيادة الإيرانية، وفقًا لما أفادت به اليوم الثلاثاء شبكة NBC نقلًا عن مصادر مطلعة على التفاصيل.

في وقت سابق اليوم، ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الولايات المتحدة تحقق في احتمال تورط إيران في عشرات الهجمات السيبرانية التي استهدفت ناقلات الطاقة.

وفقًا لتقديرات مسؤولين أمريكيين، تعرّضت حتى الآن نحو 50 سفينة تحمل النفط والغاز المسال والمواد الكيميائية وغيرها من المواد المتفجرة للهجوم. وفي الوقت نفسه، تشير التقديرات في واشنطن إلى أن طهران توسّع حملتها لتشمل عمليات إلكترونية ومخططات عدائية ضد أمريكيين بعيدًا عن الشرق الأوسط، وأن روسيا أيضًا يُشتبه في احتمال تورطها في الهجمات.

إلى جانب الاختراقات الرقمية، تلقت بعض السفن تهديدات بوجود قنابل وتحذيرات. وأُرسلت فرق الدفاع السيبراني التابعة لخفر السواحل الأمريكي لمساعدة أربع سفن اقتربت من السواحل الأمريكية خلال الأسابيع الأخيرة، فيما تعرضت سفن أخرى لهجمات بالقرب من أوروبا وآسيا.