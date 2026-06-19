أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل المقدم دور غداليا بن شمعون (32 عامًا) من بلدة بيت هشيتا شمال إسرائيل، إلى جانب ثلاثة جنود آخرين لم تُكشف هوياتهم بعد، خلال حادث أمني وقع ليل الخميس ـ الجمعة في جنوب لبنان.

ووفقًا للمعطيات الأولية، وقع الحادث بعد منتصف الليل أثناء نشاط لقوات من الكتيبة 52 العاملة تحت قيادة لواء غفعاتي في منطقة كفر تبنيت جنوب لبنان، حيث تعرضت دبابة عسكرية لهجوم بواسطة هدف جوي مشبوه.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه لا يمكن حتى الآن الجزم بطبيعة الوسيلة التي أصابت القوة، وما إذا كانت طائرة مسيّرة مفخخة، مشيرًا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد ملابسات الحادث.

وفي أعقاب الهجوم، أعلن الجيش تنفيذ غارات استهدفت بنى تحتية قال إنها تابعة لحزب الله في منطقة النبطية ومناطق أخرى جنوب لبنان.

ويأتي هذا التطور بعد يوم واحد فقط من إعلان مقتل جندي احتياط إسرائيلي وإصابة سبعة آخرين في حادث منفصل جنوب لبنان، في وقت تتواصل فيه التوترات الأمنية رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في وقت سابق.