أجرت إسرائيل ترقية لمنظومة «مقلاع داود» لاعتراض الصواريخ، ستساعدها على التعامل مع «مجموعة واسعة من التهديدات الباليستية والصمود أمام أسابيع من الهجمات المتواصلة»، وفقًا لما أفادت به وكالة «بلومبرغ» للأنباء صباح اليوم الجمعة. وبحسب التقرير، أُجري التحديث بعدما كشفت الحرب مع إيران اعتماد إسرائيل على صواريخ اعتراضية باهظة الثمن يصعب إنتاجها بكميات كبيرة.

توسّع التعديلات التي أُجريت نطاق عمل منظومة «مقلاع داود»، المصممة لاعتراض الصواريخ الثقيلة والطائرات المسيّرة، وفقًا لما أفاد به الباحث الرئيسي في منظومة الدفاع الجوي التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه تماشيًا مع سياسة سلاح الجو الإسرائيلي.

من خلال هذا التحديث، تحاول إسرائيل التصدي لمشكلة متفاقمة تواجه حلفاء الولايات المتحدة: إذ أصبحت الهجمات الدقيقة أقل تكلفة وأكثر سهولة بالنسبة إلى عدد متزايد من الخصوم، في حين استنزفت الحروب المطوّلة في أوكرانيا والشرق الأوسط مخزونات الصواريخ الاعتراضية الباهظة الثمن.

تختلف هذه الاستراتيجية عن نهج واشنطن، الذي يسعى إلى تقديم التزامات طويلة الأجل لتشجيع إنتاج الصواريخ الاعتراضية باهظة الثمن، مثل صواريخ باتريوت PAC-3. ولا يزال حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط يعتمدون بدرجة كبيرة على أنظمة أجنبية الصنع.

كشفت رشقات الصواريخ الكثيفة التي واجهتها إسرائيل في وقت سابق من هذا العام عن ثغرات في منظومتها الدفاعية، لكنها زوّدت الجيش أيضًا بكميات هائلة من البيانات التي أتاحت تطوير الأنظمة، في غضون أيام قليلة أحيانًا، بحسب الباحث.

في بعض الحالات، خلال المرحلة الأكثر احتدامًا من الحرب مع إيران، استخدمت إسرائيل منظومة «مقلاع داود» ضد تهديدات باليستية. وكان ذلك، من بين حالات أخرى، في هجومين أُصيب فيهما عشرات الأشخاص في جنوب البلاد، بعدما فشلت الصواريخ الاعتراضية في تدمير الصواريخ القادمة.