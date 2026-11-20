تتصاعد في الأوساط السياسية والإعلامية تساؤلات جوهرية حول الدوافع الحقيقية وراء الضغوط الإسرائيلية المتزايدة على الإدارة الأمريكية للعودة إلى الخيار العسكري ضد إيران، في أعقاب تقارير صحفية تحدثت عن تحركات مكثفة يقودها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومقربون منه في واشنطن، وسط تباينات داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب وانعكاسات اقتصادية وانتخابية تشهدها الساحة الأمريكية.

وفي مناظرة سياسية عبر قناة i24NEWS Arabic بعنوان "هل الحرب على إيران مصلحة إسرائيلية أم أن مصلحة واشنطن تتطلب إضعاف إيران؟"، طرح ضيفا الحلقة زاويتين متقابلتين لقراءة المشهد؛ إذ تحدث الدكتور مئير مصري، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية بالقدس، من منظور يركز على الأمن القومي الإسرائيلي والتهديد الإيراني، فيما قدم الأستاذ أليف الصباغ، الخبير في شؤون الشرق الأوسط من الجليل الأعلى، قراءة تربط التصعيد بحسابات سياسية وأيديولوجية وموازين قوى دولية.

أولاً: أطروحة "الخطر الوجودي" وفشل المسار التفاوضي

في معرض دفاعه عن ضرورة الاستمرار في الضغط على إيران، اعتبر الدكتور مئير مصري أن المواجهة مع طهران لا يمكن فصلها عن اعتبارات الأمن القومي الإقليمي والمصالح الغربية، مؤكداً أن الخطر الإيراني يتوزع على ثلاثة مسارات رئيسية: البرنامج النووي، والانتشار الميليشياوي، وتصدير النفوذ والأزمات في المنطقة.

وأشار مصري إلى أن التهديد الإيراني يكتسب طابعاً "وجودياً" بالنسبة لإسرائيل بحكم العقيدة المعلنة للنظام الإيراني ودعمه لتنظيمات مسلحة على حدودها وفي محيطها، معتبراً أن العمليات العسكرية السابقة التي استهدفت إضعاف قدرات طهران تظل غير كافية ما دامت إيران تمتلك الإمكانات والقدرة على السعي نحو السلاح النووي.

وفيما يتعلق بالوضع الداخلي الإسرائيلي والجدل حول دوافع نتنياهو، نفى أستاذ العلوم السياسية أن تكون التحركات الإسرائيلية مدفوعة برغبة شخصية في التشبث بالسلطة، معتبراً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يتصرف وفق رؤيته لمصلحة دولته وحزبه، وأن نجاحه في إقناع واشنطن بدعم هذه التوجهات يُعد مكسباً سياسياً لإسرائيل. كما رأى أن خسارة الحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية الأمريكية ارتبطت بتأثر مزاج الناخبين بارتفاع أسعار النفط والسلع جراء اضطراب الممرات الملاحية، وليس بتصويت مباشر على الحرب.

وعلى الصعيد الدولي، لفت مصري إلى أن الجولات التفاوضية السابقة لم تفضِ إلى نتائج حاسمة، مستنداً إلى تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن مستويات التخصيب، كما اعتبر أن الصين تتضرر اقتصادياً من إطالة أمد التوتر وارتفاع أسعار النفط وتراجع الصادرات، ما يجعل تحركاتها مرتبطة بحماية مصالحها الاقتصادية أكثر من ارتباطها بطرح رؤى مثالية لحل النزاعات.

ثانياً: قراءة في "الحسابات السياسية" وتوازنات القوى الدولية

على الضفة الأخرى، قدم الأستاذ أليف الصباغ مقاربة نقدية لخطاب التصعيد، معتبراً أن الدفع نحو مواجهة عسكرية واسعة يرتبط بحسابات سياسية وأيديولوجية ولا يعبر بالضرورة عن مصلحة أمريكية خالصة.

ورأى الصباغ أن نتنياهو يحاول استثمار المرحلة الحالية للدفع نحو مواجهة تشرك الولايات المتحدة، مستنداً إلى دعم تيارات داخل المجمع الصناعي العسكري واللوبي الصهيوني، في وقت تتقاطع فيه هذه الضغوط مع حسابات سياسية مرتبطة بمستقبل نتنياهو في الحكم. في المقابل، أشار إلى وجود تحفظ داخل إدارة الرئيس ترامب وتيار "أمريكا أولاً" تجاه الانجرار إلى حروب إضافية، لافتاً إلى أن ترامب تدخل ليلة الانتخابات لمنع خطوة عسكرية إسرائيلية كانت قد تؤدي إلى توسيع رقعة المواجهة.

وفي قراءته لمفهوم "الخطر الوجودي"، ميز الصباغ بين التهديد العسكري الفعلي—معتبراً أن إيران لا تملك القدرة على احتلال إسرائيل أو تدميرها في ظل التفوق العسكري والدعم الدولي الذي تحظى به تل أبيب—وبين مفهوم "الأمن القومي الواسع" الذي يربط بقاء إسرائيل بتكريس تفوقها العسكري والتكنولوجي والسياسي في الشرق الأوسط ومنع أي قوة إقليمية من مزاحمتها في مجالات النفوذ والتطور العلمي.

كما تطرق الصباغ إلى الدور الصيني في المشهد الدولي، موضحاً أن واشنطن وبكين تتنافسان حول مصادر الطاقة والممرات البحرية الحيوية مثل مضيق هرمز، لكن الصين تسعى للدفع نحو مسارات تفاهم تقلل الخسائر المشتركة، وترفض سيطرة الولايات المتحدة على المضيق مع التشديد على حقوق الدول المشاطئة وأمنها