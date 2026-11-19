على خلفية التوتر المتصاعد مع طهران، يؤكد مسؤول إسرائيلي كبير مساء اليوم (الخميس) لـi24NEWS أن إسرائيل «تقترب من مواجهة متجددة مع إيران». ويمثل ذلك تحولًا في تقييم الموقف في إسرائيل: ففي وقت سابق من هذا الأسبوع، لدى عودة رئيس الموساد من الولايات المتحدة، كان الاعتقاد السائد أن الأمريكيين لا يتعجلون التحرك وأن التصعيد غير متوقع في الأيام المقبلة. لكن الصورة تغيرت مع مرور الأيام، وتقدر إسرائيل مساء اليوم أن فرص استجابة الولايات المتحدة للدعوة الإسرائيلية إلى شن هجوم مشترك آخذة في الازدياد. ويعزز هذا التوجه أيضًا تصريح مسؤول أمريكي لـi24NEWS مساء اليوم: «هناك شعور بأن الأمور بدأت تسخن مجددًا».

يستند التغيّر في التقديرات الإسرائيلية إلى سلسلة من التطورات المقلقة، منها التصعيد الميداني الذي يشمل هجمات إيرانية على أهداف أمريكية في البحرين والكويت وتفجير ناقلات نفط في مضيق هرمز. ويضاف إلى ذلك الجمود في المفاوضات، بعدما صرّح الرئيس ترامب اليوم في الصين بأن مذكرة التفاهم كانت مضيعة للوقت، وأوضح أن «نحن أدركنا أنه ليس لدينا من نعتمد عليه هناك»، وتعهد بحسم القضية قريبًا «بطريقة أو بأخرى». وكل ذلك يضاف إلى تقديرات استخباراتية تشير إلى أن إيران تعمل على إعادة بناء مخزوناتها من الصواريخ والطائرات المسيّرة، وتمضي قدمًا في برامج الأسلحة الكيميائية والبيولوجية.

مصدر أمريكي لـi24NEWS: «الإيرانيون أصبحوا أكثر عدوانية»

قال مسؤول أمريكي لـ i24NEWS إن إيران صعّدت من مستوى «عدوانيتها» في مهاجمة السفن في الخليج العربي ومضيق هرمز. وأضاف المسؤول: «لقد بدأوا باستخدام صواريخ كروز المضادة للسفن، وهي أكثر فتكًا بكثير من الطائرات المسيّرة».

في الأيام الأخيرة، أبلغت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) عن عدة هجمات إيرانية يوميًا ضد السفن. ومع ذلك، أشار المصدر إلى أن 28 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز يوم الأربعاء، لأول مرة.

قال المصدر: «إنه حجم أكبر بكثير مما مرّ عبر مصر، حتى قبل اندلاع الحرب».

بالتوازي مع ذلك، تستمر التعزيزات العسكرية الأمريكية في المنطقة. ووفقًا لتقارير نشرتها حسابات على منصة X تتابع تحركات الجيش الأمريكي، فإن سفينة الهجوم البرمائية USS Makin Island، التي تحمل وحدة المشاة البحرية الاستكشافية الثالثة عشرة التابعة لقوات مشاة البحرية الأمريكية (MEU)، تشق طريقها عبر بحر الصين الجنوبي باتجاه الشرق الأوسط.

وحدة MEU هي قوة استجابة سريعة مستقلة تابعة لقوات مشاة البحرية الأمريكية، تعمل انطلاقًا من سفن حربية برمائية تستخدمها قواعد متنقلة. تقترب السفينة حاليًا من مضيق ملقا بسرعة 16.2 عقدة. وبهذا المعدل، يُتوقع أن تصل إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) في غضون نحو عشرة أيام، قرب نهاية شهر نوفمبر.

في هذه المرحلة، ليس من الواضح ما إذا كانت السفينة «يو إس إس ماكين آيلاند» ستنضم إلى مجموعة الهجوم البرمائية «يو إس إس بوكسر»، التي تعمل بالفعل في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، أم ستحل محلها.

عقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال الأيام الأخيرة عدة اجتماعات على مستويات رفيعة بشأن إيران. وقالت مصادر إسرائيلية وأمريكية لـi24NEWS إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يستبعد الخيار العسكري، ولا يزال يدرس توجيه ضربة.