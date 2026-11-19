قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن لدى الولايات المتحدة مؤشرات على أن إيران تختبر أسلحة بيولوجية وكيميائية، مدعياً أن واشنطن عطّلت القدرات النووية الإيرانية، ومتوعداً طهران بردّ واسع في حال استهدفت العاصمة الأميركية.

وجاءت تصريحات ترامب خلال مقابلة أجراها أثناء زيارته إلى الصين، رداً على تقارير تحدثت عن مخطط إيراني لتفجير «قنبلة قذرة» في العاصمة واشنطن، بهدف استهداف مسؤولين أميركيين.

وقال ترامب: «هناك مؤشرات على أن إيران تختبر أسلحة بيولوجية وغازاً كيميائياً، لأننا عطلنا قدرتها النووية»، مضيفاً: «العام الجديد يقترب، وسنرى ما سيحدث بعد الأول من يناير»، ومشدداً على أن الولايات المتحدة لم تبدأ الحرب.

وفي رده على سؤال بشأن احتمال تعرض واشنطن لهجوم إيراني، قال ترامب إنه لا يعتقد أن سكان العاصمة بحاجة إلى القلق، لكنه أطلق تهديداً مباشراً لطهران، قائلاً: «إذا حدث ذلك، فسنمحوهم. هذا وعد».

كما تطرق الرئيس الأميركي إلى التقارير المتعلقة بمساعدة روسيا والصين لإيران، مشككاً في حجم هذه المساعدات، وقال إن واشنطن تعرف طبيعة المعلومات التي تنقلها الدولتان إلى طهران، مضيفاً: «لدينا كل المعلومات التي ينقلونها، ونعرف بالضبط ما الذي يقدمونه. إنه لا شيء».