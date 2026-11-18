تواجه الولايات المتحدة نقصًا في نسيج «الرايون» المقاوم للحرارة، ما يحدّ من قدرتها على إنتاج صواريخ «باتريوت» الاعتراضية، بسبب اعتمادها على مصنع واحد في فرنسا، وفقًا لما أفادت به صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الأربعاء.

هناك نوع واحد فقط من النسيج المعني معتمد من البنتاغون للاستخدام في صواريخ باتريوت الاعتراضية من الطراز الأكثر تطورًا، وتورّده شركة Park Aerospace في كانساس، لكنها تحصل عليه من مُصنِّع وحيد في بوردو بفرنسا يُدعى ArianeGroup، وقد أوضح سابقًا أن إمدادات النسيج محدودة.

في حين أن البنتاغون لا يتردد في ممارسة الضغط لتحقيق ما يريده، كان الرئيس التنفيذي لشركة park، براين شور، واثقًا من أن هذا النهج لن ينجح مع ariane. وقال في مقابلة مع صحيفة Wall Street Journal: «إنها شركة فرنسية. لا يمكنك الضغط عليهم، فهم ببساطة سيوقفون الإمدادات».

يمثل السعي لتوفير ما يكفي من نسيج «الرايون» لصواريخ باتريوت رمزًا للتحديات التي تواجهها الولايات المتحدة في زيادة إنتاج الذخائر الحيوية بسرعة. فسلاسل التوريد مليئة بمواطن الاختناق، وقد يؤدي مكوّن أو اثنان ينتجهما مورّدون في مستويات أدنى بعدة درجات إلى تعقيد الأمور. وفي كثير من الحالات، تأتي هذه المنتجات من خارج الولايات المتحدة عبر شبكات معقدة من الشركات، مع قلة البدائل الأمريكية الجاهزة أو انعدامها.