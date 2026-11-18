في ظل تصاعد التوتر العسكري والسياسي بين واشنطن وطهران، كشفت تقارير استخباراتية أمريكية مسرّبة عن رصد مخطط إيراني محتمل يستهدف مسؤولين كباراً في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر استخدام ما يُعرف بـ "قنبلة قذرة" أو سلاح كيميائي داخل العاصمة واشنطن. وتزامنت هذه التسريبات مع تصريحات رسمية للبيت الأبيض أكدت مراقبة كافة التهديدات مع نفي وجود خطر وشيك ذي مصداقية على الأراضي الأمريكية في الوقت الراهن، في وقت شدد فيه نائب الرئيس جيدي فانس على أن بلاده لا تسعى لإطالة أمد المواجهة مع طهران.

وفي قراءة تحليلية لتداعيات هذه التطورات، برز تباين حاد بين وجهتي النظر الأمريكية والروسية حيال مصداقية هذه التقارير وسيناريوهات المرحلة المقبلة، وذلك خلال نقاش حواري عبر قناة "i24NEWS" في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي.

الرؤية من واشنطن: معلومات دقيقة وتعويل على قمة دولية لعزل إيران

ترى مرح البقاعي، مديرة تحرير منصة "البيت الأبيض بالعربية" المتحدثة من واشنطن، أن تسريب هذه المعلومات الاستخباراتية يعكس جدية التهديدات ودقتها، مشيرة إلى أن الرئيس دونالد ترامب وجّه تحذيراً واضحاً وحاسماً من مانيلا خلال جولته الآسيوية، توعّد فيه بردٍ غير مسبوق في حال إقدام طهران على أي عمل أمني يستهدف الأراضي الأمريكية.

وأكدت البقاعي أن الإدارة الأمريكية تتعامل بحزم لمنع النظام الإيراني من امتلاك سلاح نووي أو تنفيذ تهديدات تستهدف عاصمة دولية مكتظة بالمدنيين والبعثات الدبلوماسية، لافتةً إلى أن الحشد العسكري الأمريكي غير المسبوق في المنطقة وتحرك حاملات الطائرات في بحر العرب يحملان أهدافاً محددة تتجاوز مجرد الاستعراض، في وقت تتواصل فيه وساطات قطرية وعُمانية أخيرة لثني طهران عن تعنتها وإعادتها إلى طاولة المفاوضات.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، أوضحت البقاي أن واشنطن تعوّل بشكل كبير على القمة الثلاثية المرتقبة التي تجمع الرئيس ترامب بكل من الرئيسين الصيني والروسي، معتبرةً أن التفاهمات الأولية التي بُنيت مسبقاً قد تفضي إلى استقطاب موسكو وبكين نحو عزل إيران دولياً وحصر الأزمة، ومنع طهران من استمرار فرض حالة "اللا حرب واللا سلم" التي تستنزف المنطقة.

القراءة من موسكو: "سيناريو هوليوودي" لتبرير التصعيد واستحالة العزل

في المقابل، شكك الدكتور محمود الأفندي، المختص بالشأن الروسي والأستاذ في الأكاديمية الروسية المتحدث من موسكو، في صحة المزاعم الاستخباراتية الأمريكية، واصفاً إياها بـ "السيناريو الهوليوودي" الذي يعيد للأذهان الذرائع التي سبقت غزو العراق. واعتبر الأفندي أن واشنطن تسعى لصناعة مبررات سياسية وإعلامية تتيح لها استخدام أسلحة نوعية أو تنفيذ ضربات قاسية دون أن تواجه عزلة دولية.

وفنّد الأفندي القدرة الفنية لإيران على تنفيذ هكذا تهديدات في العمق الأمريكي، مؤكداً أن طهران لا تمتلك صواريخ عابرة للقارات تصل إلى الولايات المتحدة، وأن مدى ترسانتها الصاروخية يظل محصوراً في النطاق المتوسط الذي لا يتجاوز محيط القواعد الإقليمية أو الأوروبية، فضلاً عن عدم امتلاكها أسلحة كيميائية أو وسائل إيصالها.

وفيما يخص التحركات الدبلوماسية، قلل الأفندي من إمكانية نجاح واشنطن في عزل إيران خلال القمة الثلاثية المقبلة مع موسكو وبكين، موضحاً أن إيران تمثل ركيزة جغرافية واقتصادية محورية في مشاريع النقل والتجارة الاستراتيجية التي تربط روسيا والصين ضمن منظومتي "بريكس" ومنظمة شنغهاي للتعاون. وخلص إلى أن الإدارة الأمريكية تواجه مأزقاً استراتيجياً لغياب الخطط البديلة بعد فشل الرهان على إسقاط النظام الإيراني، وأن التصعيد الإعلامي الحالي ليس إلا أداة ضغط تفاوضية قبيل المواجهة السياسية الكبرى في القمة المرتقبة