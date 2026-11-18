شهدت الساحة اليمنية تطورات ميدانية وتشريعية بارزة، تمثلت في تحقيق جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) تقدماً ميدانياً وسيطرتها على مناطق جديدة مطلة على مضيق باب المندب، بالتزامن مع تراجع القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية نحو محيط محافظتي لحج وعدن. وفي موازاة ذلك، أقر مجلس النواب اليمني قانوناً يصنف الحوثيين "منظمة إرهابية" ويجرم أنشطتهم وتمويلهم، متهماً الجماعة بإفشال خيارات السلام وتصعيد العمليات العسكرية داخلياً وخارجياً.

وفي قراءة تحليلية لمآلات هذه التطورات، أوضح الكاتب والسياسي اليمني علي البخيتي، متحدثاً من لندن، أن انسحاب القوات الحكومية من المناطق الساحلية المفتوحة قرب باب المندب يمثل خطوة تكتيكية لإعادة التموضع وتحصين مدينتي لحج وعدن، بعد سيطرة الحوثيين على المرتفعات الجبلية الحاكمة. وأشار البخيتي إلى أن أولوية الحوثيين في المرحلة الراهنة تتركز على إحكام السيطرة على محافظة تعز وتأمين مواقعهم قرب الممرات الدولية لتعطيل الملاحة البحرية، معتبراً أن التباينات الداخلية بين القوى الموالية للشرعية وأطراف التحالف أضعفت الجبهة الحكومية في مواجهة جماعة تحظى بدعم إقليمي وتقني واسع من طهران وحلفائها، ومشدداً في الوقت ذاته على أن الحوثيين يظلون كياناً انقلابياً غير شرعي لن يحظى بالاعتراف الدولي.

في المقابل، رأى المختص بالشأن الروسي والأستاذ في الأكاديمية الروسية الدكتور محمود الأفندي، متحدثاً من موسكو، أن الحوثيين يمثلون ركيزة فاعلة ضمن ما يُعرف بـ "محور المقاومة" في مواجهة السياسات الأمريكية والإسرائيلية بالمنطقة. واعتبر الأفندي أن هجوم القوات الحكومية الأخير شكّل "خطأً استراتيجياً فادحاً" أدى إلى استنزافها وتراجعها، مرجحاً أن تواصل قوات الحوثي زحفها لتقويض سلطة الحكومة المركزية في عدن، ومنتقداً اعتماد الشرعية عسكرياً على التحالف الخارجي في معركة وصفها بأنها تميل ميدانياً لصالح الحوثيين الذين يفرضون معادلة أمر واقع جديدة على الأرض.

وتبقى الأوضاع في اليمن مفتوحة على سيناريوهات التصعيد العسكري وإعادة رسم خرائط النفوذ، في ظل ترقب إقليمي ودولي لمصير الملاحة في البحر الأحمر ومستقبل المواجهة حول المدن الاستراتيجية في الجنوب